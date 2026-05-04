Trump lanza el “Proyecto Libertad” para evacuar buques atrapados en el estrecho de Ormuz en plena tensión con Irán

Un portaaviones de Estados Unidos durante la operación Furia Épica en una imagen de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa de carácter “humanitario” destinada a facilitar la salida de los buques comerciales atrapados en el golfo Pérsico tras el cierre del estrecho de Ormuz en el contexto del conflicto con Irán. El plan, denominado “Proyecto Libertad”, comenzará este lunes por la mañana, hora de Oriente Próximo.

Según explicó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales, “casi todos los países neutrales” han solicitado la intervención de Washington para ayudar a evacuar sus embarcaciones, que permanecen bloqueadas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

“Son transeúntes neutrales e inocentes”, afirmó Trump, que defendió que la operación permitirá guiar a los barcos fuera de la zona restringida para que puedan continuar con sus actividades. El presidente añadió que la medida se adopta “por el bien de Irán, Oriente Próximo y de Estados Unidos”.

Trump subrayó que la iniciativa no pretende ser permanente, ya que los buques afectados habrían manifestado su intención de no regresar a la zona “hasta que sea segura”. Sin embargo, advirtió que cualquier interferencia en la operación recibirá una “respuesta contundente”.

El presidente estadounidense insistió en el carácter humanitario del plan, asegurando que algunas tripulaciones están enfrentando problemas de suministro básico debido al bloqueo. Además, vinculó la medida a los contactos diplomáticos en curso con Teherán, que calificó de “positivos”.

Apoyo militar estadounidense

El Mando Central de Estados Unidos (United States Central Command) confirmó que apoyará la operación desde este lunes. Según su comunicado, la misión busca “restablecer la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, un corredor por el que transita cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, combustible y fertilizantes.

Para ello, Estados Unidos desplegará destructores, aeronaves, sistemas no tripulados y alrededor de 15.000 efectivos, en una operación que el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha calificado como “esencial para la seguridad regional y la economía global”.

Tensión diplomática y reacciones internacionales

Desde Irán, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, Ebrahim Azizi, ha advertido de que cualquier intervención estadounidense en el área será considerada una violación del alto el fuego, aumentando la tensión en la región.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha descartado sumarse a la iniciativa estadounidense, al considerar que el marco de la operación es “poco claro”. Francia, junto a Reino Unido y otros socios europeos, ya trabaja en una misión naval propia para garantizar la libertad de navegación.

Macron ha insistido en que la solución pasa por una reapertura “concertada” del estrecho entre Irán y Estados Unidos, subrayando que solo un acuerdo diplomático permitiría estabilizar la situación de forma duradera.

Mientras tanto, el llamado “Proyecto Libertad” se convierte en el nuevo foco de atención internacional en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, donde convergen intereses energéticos, militares y geopolíticos de gran alcance.