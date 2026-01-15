España entra en el AVE de Vietnam con un contrato de 57.500 millones de euros

Renfe e Ineco, dos compañías públicas españolas, se han incorporado al contrato inicial de la línea de alta velocidad Norte-Sur de Vietnam, un corredor estratégico de 1.541 kilómetros que conectará Hanói y Ho Chi Minh, con una inversión estimada de 67.000 millones de dólares (unos 57.500 millones de euros).

El proyecto será desarrollado por un consorcio internacional integrado por Ineco, la ingeniería francesa Artelia (y su filial Artelia Vietnam) y la empresa local RCIC, con la colaboración de Renfe Proyectos Internacionales. El contrato, con una duración de más de diez meses, contempla la elaboración del estudio de viabilidad y la ingeniería básica, fundamentales para definir el alcance, requisitos técnicos y costes de las fases posteriores de construcción.

Durante este período, Ineco liderará disciplinas clave como el trazado ferroviario, obra civil, túneles, estructuras, arquitectura, instalaciones electromecánicas, suministro eléctrico y la implementación de la metodología BIM. La compañía subraya que su experiencia de más de 30 años en alta velocidad y el modelo ferroviario español, considerado uno de los más eficientes del mundo, son activos estratégicos para este proyecto.

La confirmación de la participación española fue realizada por Óscar Pueste, Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de X, donde destacó:

"Vamos a participar a través de @Ineco_es en el desarrollo de la primera línea de alta velocidad ferroviaria de Vietnam con un trazado de 1.541 km que unirá sus principales ciudades. España es referente mundial en alta velocidad y un modelo en infraestructuras de transporte."

Además, en su publicación de redes sociales el ministro incorpora un mapa de línea de alta velocidad qiue conectará el Norte-Sur de Vietnam con un corredor de 1.541 kilómetros.

Ineco y Renfe refuerzan así su presencia internacional. La ingeniería española cuenta actualmente con más de 130 proyectos en ejecución en 34 países, mientras que Renfe acumula experiencia en Arabia Saudí, Francia, Italia, México, Estados Unidos y los países bálticos, posicionándose como un operador global en alta velocidad.

El proyecto vietnamita representa una oportunidad estratégica para España, que se consolida como referente mundial en desarrollo de alta velocidad, colaboración público-privada e innovación en infraestructuras de transporte.