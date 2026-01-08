Renfe lanza una promoción para comprar billetes de tren desde 7 euros

Renfe lanzará a partir de este jueves, 8 de enero, una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros. La oferta estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas.

La promoción difundida en redes sociales por el Ministro de Transporte Óscar Puente será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir de la fecha señalada.

Los billetes promocionales estarán identificados como “Superprecio” en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete “Básico” (la opción más económica) para pasar a la modalidad “Elige”, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales, pero con la excepción de AVE Internacional.

Asimismo, los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los SuperPrecios como del ahorro acumulado en puntos.