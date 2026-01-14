España pide a sus ciudadanos salir de Irán ante la grave crisis de seguridad

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado este miércoles sus recomendaciones de viaje y recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país “haciendo uso de los medios disponibles”, ante la grave crisis de seguridad provocada por las protestas masivas y su dura represión por parte del régimen.

Según el departamento que dirige José Manuel Albares, la situación es de “gran inestabilidad en todo el país”, con numerosas muertes y detenciones de manifestantes. Una ONG de derechos humanos cifra en más de 2.600 los fallecidos por la represión, mientras que otras estimaciones elevan esa cifra por encima de los 3.000.

Exteriores advierte además de que la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus operaciones, por lo que pide verificar las conexiones aéreas antes de intentar salir del país. Las fronteras terrestres con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán permanecen abiertas para ciudadanos extranjeros, aunque quienes residan en Irán con permiso de trabajo necesitan una autorización de salida tramitada previamente por su empresa.

El ministerio desaconseja absolutamente participar en manifestaciones, hacer fotografías o grabar vídeos, especialmente de edificios oficiales, militares o gubernamentales, así como expresar opiniones políticas o religiosas, incluso en redes sociales. Estas conductas, alerta Exteriores, han provocado detenciones de ciudadanos europeos.

Las recomendaciones oficiales también recuerdan que las telecomunicaciones están gravemente afectadas, con cortes de internet y restricciones en llamadas internacionales desde el pasado 8 de enero, y que la Embajada de España en Teherán no tiene capacidad para autorizar la salida del país, al depender exclusivamente de la legislación iraní.

Actualmente hay menos de 150 españoles registrados en la Embajada en Teherán. En junio de 2024, España ya evacuó por tierra a 40 ciudadanos a Armenia ante el deterioro de la seguridad en la región. Países como Italia y Polonia han emitido también llamamientos similares para que sus nacionales abandonen Irán de inmediato.