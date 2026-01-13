Israel ataca a una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano

Israel ha atacado con proyectiles a un grupo de cascos azules españoles que se encontraban en el Líbano. Ningún militar español resultó herido a pesar de que los proyectiles a penas cayeron a 150 metros de distancia de la patrulla.

Margarita Robles, ministra de Defensa, confirmó este ataque, que llega después de las peticiones españolas a los carros de combate israelíes de que depusieran su actividad en la zona.

Las fuerzas israelíes han lanzado tres proyectiles en un ataque de alta intensidad. Mientras la patrulla española trataba de ponerse a salvo, siguió siendo rastreada con un láser desde los tanques.

El Estado Mayor de la Defensa español explicó que este lunes, sobre las 16:30 horas, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la 'buffer zone' en el área de responsabilidad del Batallón Español (Spanbatt) de la Brigada Este de Unifil, liderada por el general Antonio Bernal Martín.

La 'buffer zone' es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen en territorio libanés. Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar, al sur de la localidad de El Khiam, con la intención de monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada 'buffer zone'.

En ese momento, los carros israelíes llevaron a cabo tres disparos con su arma principal, el cañón, y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla. La patrulla del Spanbatt fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes después hasta su base de retaguardia.

Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base 'Miguel de Cervantes' en Marjayoun. El EMAD ha señalado que las fuerzas de Unifil, entre las que se encuentran los militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes.