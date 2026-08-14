De la Espirella anuncia para el Chocó un “plan especial”

El presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció oficialmente ayer la puesta en marcha de un “plan especial” de reconstrucción, asistencia integral y desarrollo socioeconómico destinado al departamento del Chocó, zona que se constituyó como el epicentro del devastador terremoto de magnitud 7,4. Este trágico fenómeno geológico deja hasta la fecha un balance de al menosun balance de 102.105 personas afectadas y de 44.936 familias damnificadas en la que es considerada históricamente como la región más pobre, vulnerable y desatendida del país sudamericano.

“Vamos a hacer un plan especial profundamente estructurado para todo el departamento del Chocó. Vamos a salir adelante juntos como sociedad, como un solo país unido, bajo una misma bandera que de ninguna manera admite o tolera diferencias ideológicas, partidistas ni políticas cuando de la solidaridad, la fraternidad y el auxilio humanitario se trata”, declaró el mandatario desde la capital departamental, Quibdó, donde hizo presencia para evaluar los daños materiales y humanos en el terreno afectado por el seísmo.

La iniciativa gubernamental, sobre la cual el jefe de Estado no ofreció aún demasiados detalles técnicos o presupuestarios específicos, sí contempla de forma concreta el nombramiento inmediato de un “gerente especial”.

Esta figura directiva actuará como el principal articulador institucional, responsable directo de unificar, gestionar y dar respuesta acelerada a todas aquellas necesidades de carácter urgente en el departamento que requieran de la intervención directa del Gobierno nacional y de las distintas carteras ministeriales.

Comunidades del Chocó

El nuevo presidente colombiano informó públicamente de que el propósito prioritario de este plan estratégico es “traerle de una buena vez por todas a este departamento el tan anhelado desarrollo, progreso estructural y un verdadero futuro de bienestar”.

Durante su intervención, el presidente apeló de forma directa a los distintos alcaldes, concejales y autoridades locales de la región del Pacífico colombiano, a quienes garantizó firmemente que su equipo de Gobierno se encargará de “saldar de una vez por todas la deuda histórica” que el Estado central mantiene hace generaciones con las comunidades del Chocó.

Ocasión histórica

“En medio de esta lamentable tragedia de proporciones tan inmensas, nos encontramos paradójicamente ante una oportunidad histórica sin precedentes para saldar la enorme deuda social e institucional que por tantos años ha tenido el Estado colombiano con este departamento que tristemente ha sido relegado y abandonado. Haremos absolutamente todo lo que esté al alcance de nuestras capacidades constitucionales y operativas por saldar esa deuda histórica con un territorio digno que indiscutiblemente se merece un mejor futuro”, subrayó el presidente durante su comparecencia pública ante los medios de comunicación y las comunidades locales. Asimismo, De la Espriella aseguró a la población que planea visitar la zona afectada de manera recurrente, constante e intensiva durante las próximas semanas “en medio de estas horas tan aciagas, acuciantes y complejas que atraviesa la nación. El departamento del Chocó no está solo ni estará desamparado; el Chocó tiene presidente con “el tigre”. Cuando la nación colombiana se une con firmeza en torno a un mismo propósito supremo, entre todos seremos capaces de reconstruir la patria y ponernos de pie nuevamente”, manifestó el líder político.

De acuerdo con el último reporte oficial difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los datos consolidados arrojan la cifra alarmante de 287 personas fallecidas y 3.975 heridos de diversa consideración a causa del violento seísmo.

Adicionalmente, los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda e inspección sobre el terreno, dado que aún se registra un total de 378 ciudadanos catalogados oficialmente como desaparecidos tras los derrumbes.

Cerca de 300 fallecidos y alrededor de 4.000 heridos

Las autoridades de Colombia elevaron a 285 los muertos y a 3.975 los heridos tras el impacto del seísmo de magnitud 7,4. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), restan aún 379 personas desaparecidas, mientras que las fuerzas de salvamento lograron rescatar con vida a 348 personas.

El director del organismo, David Tamayo, señaló desde el Palacio de San Carlos de Bogotá que la prioridad absoluta es mantener la búsqueda bajo los escombros hasta dar con los atrapados. Por su parte, Medicina Legal logró identificar ya 246 cadáveres de los 260 recibidos. Con el epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), el desastre deja 102.105 personas afectadas, 10.677 viviendas destruidas, 127 edificios colapsados y graves estragos en vías, escuelas y centros de salud.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció un trazado plan de reconstrucción junto a gobernaciones, alcaldías y empresarios, impulsando un “ejército de profesionales” para evaluar la demolición o rehabilitación de cada inmueble golpeado.