Estados Unidos admite por primera vez que tiene armas de control espacial desplegadas en órbita

El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, en una foto de archivo.

Estados Unidos reconoce por primera vez que tiene armas de “control espacial” en órbita, una capacidad que, según Washington, está destinada a proteger a sus fuerzas frente a posibles acciones hostiles de otros países.

El secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, confirmó el despliegue durante la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland. “Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó.

Se trata del primer reconocimiento oficial de Washington sobre la existencia de este tipo de armamento desplegado en el espacio. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han precisado qué sistemas se encuentran actualmente en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

Estados Unidos no revela las capacidades de sus armas espaciales

Meink evitó ofrecer detalles técnicos sobre estos sistemas y tampoco quiso confirmar si han sido sometidos a pruebas. El secretario de la Fuerza Aérea justificó esta decisión señalando que reconocer su existencia puede contribuir a la disuasión, pero que revelar cómo funcionan o qué capacidades tienen podría perjudicar ese objetivo.

“Es crucial que mantengamos nuestro dominio, no solo en el aire, sino en el espacio”, sostuvo Meink, quien defendió la necesidad de que Estados Unidos pueda responder ante amenazas que evolucionan rápidamente.

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Un portavoz de la Fuerza Aérea declaró posteriormente a ABC que estas capacidades pueden utilizarse con fines ofensivos y defensivos, dependiendo de las órdenes de los comandantes militares.

El portavoz también vinculó el despliegue estadounidense al desarrollo de capacidades espaciales militares de Rusia y China, países sobre los que Washington asegura haber advertido desde 2007. A su juicio, el espacio se ha convertido ya en un ámbito de operaciones bélicas.

Más programas militares en el espacio

El anuncio se produce mientras Estados Unidos desarrolla otros proyectos destinados a reforzar sus capacidades militares en órbita. Meink informó del avance de un sistema de interceptores basados en el espacio y de una nueva constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.

Los primeros lanzamientos de esta constelación están previstos para este mes.

Washington defiende que hacer pública la existencia de estas capacidades puede reforzar la disuasión y reducir el riesgo de errores de cálculo por parte de otros países. El reconocimiento llega en un contexto de creciente preocupación internacional por la militarización del espacio y el posible desarrollo de una nueva carrera armamentística.