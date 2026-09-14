Trump tilda de conspiración las alertas hechas contra la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió a través de su red social Truth Social contra la industria de la inteligencia artificial, asegurando que existe una “conspiración enfermiza” dirigida contra esta tecnología y sus centros de datos. El mandatario reaccionó así al creciente debate global sobre la necesidad de fijar barreras de seguridad, desencadenado tras la publicación de un ensayo del consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, donde pedía ralentizar el avance técnico ante potenciales riesgos de control humano.

Lejos de atender tales peticiones, Trump menospreció las advertencias del sector y afirmó tajantemente que el único “mecanismo de seguridad” que requiere la inteligencia artificial es contar con “un presidente fuerte e inteligente”. Según el líder estadounidense, frenar la innovación solo beneficia a China en la carrera tecnológica global.

Por su parte los máximos líderes de las tres grandes tecnológicas que desarrollan inteligencia artificial coincidieron en que se debe ralentizar el desarrollo de la IA y expresaron sus advertencias sobre el riesgo de esta herramienta. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, avisó que es necesario frenar el ritmo de desarrollo ante los riesgos de desalineación -cuando un sistema de IA actúa de forma distinta a las intenciones de sus creadores- y de posibles incidentes de seguridad, postura respaldada por Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (SpaceX).

Amodei señala que la IA tiene ventajas como curar enfermedades graves o acelerar el crecimiento económico, pero advierte sobre riesgos “graves”: perder el control de los sistemas, su posible uso para ciberataques y “bioterrorismo”, y “graves trastornos económicos”.

Sam Altman señala dos riesgos principales: perder el control del futuro ante esta tecnología y una “demasiada concentración de poder”. Propone que las técnicas de seguridad se mantengan por delante del progreso y anunció que OpenAI no saldrá a bolsa este año ante estos riesgos. Elon Musk estima que en menos de cinco años los sistemas de IA podrían superar “la suma de toda la inteligencia humana” y dejar a “todos los humanos sin poder”. Vaticina que legiones de robots dominarán el mundo físico y que en menos de diez años el dinero “dejará de tener sentido”.

Jacob Coxon renunció señalando que ni OpenAI ni Anthropic están actuando de manera responsable y que están “apostando con nuestras vidas”. Evan Hubinger, responsable de Ciencia de Alineación en Anthropic, respaldó sus advertencias señalando que la probabilidad de que la IA acabe con todos los humanos se eleva al 10% para finales de década, reconociendo que aún no cuentan con un plan de control sobre esta tecnología.

China afirma que las recientes declaraciones buscan restringir su desarrollo en este campo

El Gobierno de Pekín reaccinó ante la creciente ola de advertencias sobre los supuestos riesgos de la inteligencia artificial emitidas por los principales laboratorios de Estados Unidos. Las autoridades chinas consideran que este clima de alarma busca justificar restricciones injustificadas y medidas proteccionistas diseñadas para estrangular el avance de su propio sector en la competitiva carrera tecnológica global.

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El ministro de Seguridad chino, Chen Yixin, afirmó que la IA se transformó en el nuevo escenario de rivalidad estratégica entre potencias. Sin embargo, acusó a los países y corporaciones extranjeras de usar el pretexto de la seguridad y el control para imponer entornos cerrados, monopolizar el mercado e interferir en el desarrollo de sus competidores mediante listas de exclusión y la recopilación de datos estatales y comerciales críticos.

En esa misma línea se pronunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, quien señaló que promover una “narrativa de amenaza” y mantener una competencia malintencionada obstaculiza el progreso equilibrado de la tecnología y termina perjudicando a toda la comunidad internacional.

Para contrarrestar lo que percibe como un intento deliberado por parte de Occidente de frenar a sus empresas, China impulsa activamente su propia alternativa a través de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. Este bloque multilateral, que agrupa a 29 países del Sur Global -entre los que figuran Rusia, Brasil e Indonesia-, busca resistir las hegemonías tecnológicas exteriores y evitar que las alertas de seguridad globales se utilicen como una herramienta de bloqueo geopolítico contra sus empresas.