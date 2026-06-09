Estados Unidos ataca a Irán tras el derribo de un helicóptero en Ormuz

TENSIÓN EN AUMENTO

Washington responde con bombardeos tras el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz y advierte de nuevas represalias en plena escalada con Irán

Donald Trump, en una imagen de archivo durante su etapa como presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, en una imagen de archivo durante su etapa como presidente de Estados Unidos. | Europa Press

Estados Unidos ha lanzado este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, según ha informado el Comando Central (Centcom).

La ofensiva llega tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya había anticipado “represalias inmediatas” después del ataque iraní del lunes, en el que se produjo el derribo del aparato militar.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el alcance de los bombardeos ni sobre posibles víctimas o daños materiales, mientras la tensión entre ambos países vuelve a escalar en una de las zonas más sensibles del Golfo Pérsico.

El incidente supone un nuevo episodio en la creciente confrontación entre Washington y Teherán, en un contexto de alta inestabilidad regional y tras meses de episodios intermitentes de violencia en la zona.

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