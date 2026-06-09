El ataque de Irán a un Apache pone otra vez en riesgo la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “derribo” el accidente ayer de un helicóptero Apache de las fuerzas estadounidenses que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz y prometió responder a la acción de las fuerzas iraníes. El magnate republicano difundió inicialmente la noticia en sus redes sociales para confirmar el rescate.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ratificó que el aparato cayó cerca de la costa de Omán mientras patrullaba las aguas. Los dos militares a bordo resultaron ilesos y fueron auxiliados en una operación de divisiones navales y aéreas bajo la dirección de la 82ª División Aeroportada.

Horas antes, Trump había asegurado en Washington que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz entraron en su “recta final” y adelantó que podría cerrarse en dos o tres días. El mandatario negó puntos pendientes y reiteró que se encontraban cerca de sellar un pacto firme. El anuncio ocurrió inmediatamente después del intercambio de ataques que mantuvieron las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes pasado en la región.

Respecto a las negociaciones, el objetivo según Trump es “conseguir un documento firmado que sea más firme que los bombardeos”, al tiempo que ha defendido su papel a la hora de conseguir que Irán e Israel anunciaran el lunes el fin de sus ataques.

Trump de esta forma insistió en que el pacto “no permitirá” que Irán obtenga armas nucleares, algo que Teherán negó que figurara entre sus objetivos, y señaló que facilitaría la apertura del estrecho de Ormuz, objeto de restricciones tras la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. El mandatario descartó la vía militar porque una campaña de bombardeos dejaría el paso marítimo cerrado durante meses. “Si bombardeamos, mucha gente morirá”, añadió, al tiempo que defendió su mediación para detener las hostilidades. Asimismo, explicó que mantuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Israel en Beirut.

Trump confesó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le trasladó que Israel “fue golpeada y respondió. No puedo culparlo por ello”, matizó, en referencia a los ataques lanzados el domingo por Irán, en respuesta a los bombardeos previos de Israel contra la capital de Líbano, Beirut. “Ahora han parado. Van a dejarse tranquilos durante una semana o así”, bromeó.

Por su parte, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, sostuvo que continuaban los trabajos para lograr el acuerdo que pusiera fin al conflicto desatado por la ofensiva conjunta de Washington e Israel el pasado mes de febrero.