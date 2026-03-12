La guerra en Irán desata "la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia"

El conflicto desatado en el entorno del golfo Pérsico a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán están provocando "la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", según la Agencia Internacional de la Energía, que ve cómo "productores y consumidores de todo el mundo están sintiendo la presión" derivada del cierre del estrecho de Ormuz.

Y es que, entre petróleo y derivados, el cierre de esa ruta afecta a casi veinte millones de barriles diarios que saldrían en buques cisterna desde el Golfo al mercado mundial, especialmente al asiático, lo que impacta de lleno en las economías de todo el globo. De hecho, en su boletín mensual, la entidad internacional señala que algunos países ya han empezado a implementar restricciones a la exportación de derivados, y repara en que el diésel y el combustible para aviones serán "particularmente vulnerables" a una caída prolongada de la producción.

Según sus estimaciones, la reducción de generación de crudo está cayendo actualmente en no menos de ocho millones de barriles diarios, dadas las disminuciones en el bombeo que actualmente están en marcha ya Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Al hilo de ello, señala a Rusia y Kazajistán como los principales beneficiados de esta situación, pues estarían llamados a surtir —al menos parcialmente— al mercado que queda desprovisto. Con todo, el director de la AIE, Fatih Birol, ya advirtió de que, tanto en el plano económico como en el político, volver a comerciar con Rusia sería "un error". El Kremlin, además, dejó claro a Europa que solo retomaría esa senda, interrumpida por las sanciones derivadas de su invasión de Ucrania, para establecer "una cooperación sostenible, a largo plazo, y libre de presiones políticas".

Con todo, la agencia augura que las peores perspectivas económicas llevarán consigo una caída del consumo mundial de petróleo de 210.000 barriles en marzo con respecto a febrero, y revisará también la previsión anual en función de la duración del conflicto.