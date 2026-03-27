Estados Unidos e Israel atacan una instalación nuclear en Irán

Estados Unidos e Israel atacaron este viernes, 27 de marzo, una instalación nuclear en Irán. El complejo de agua pesada de Arak fue bombardeado conjuntamente por los ejércitos de Estados Unidos e Israel.

Los ataques fueron también contra una fábrica de óxido de uranio concentrado (conocido coloquialmente como "torta amarilla"), en la provincia de Yazd, sin que por ahora exista riesgo de contaminación para la población.

El Ejército israelí ha confirmado por ahora el primer ataque, que ha justificado al detectar "intentos para reparar" la que fuera "una infraestructura clave para la producción de plutonio para armas nucleares".

Además, Israel ha indicado que el ataque ha sido ordenado para debilitar a la economía iraní porque "la planta representaba un importante activo económico para la Organización de Energía Atómica de Irán" y "sus actividades generaban decenas de millones de dólares anuales" para las autoridades iraníes.

La agencia nuclear iraní ha confirmado que la planta de agua pesada Mártires de Jandab ha sido alcanzada por un "ataque criminal perpetrado por el enemigo estadounidense-sionista". De nuevo, "no existe riesgo de contaminación para la población de la región", ha añadido el organismo en una declaración recogida por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Cabe recordar que, este pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado una extensión de la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

Los niveles de radiación se mantienen estables tras el ataque

Rafael Grossi, directo del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). | Europa Press

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, ha informado este viernes de que no se ha registrado un aumento en los niveles de radiación tras el ataque de Israel contra la planta de producción de óxido de uranio concentrado, conocido coloquialmente como "torta amarilla", y ubicada en la provincia iraní de Yazd.

"Irán ha informado al OIEA que la planta de producción de óxido de uranio concentrado Shahid Rezayee Nejad, ubicada en la provincia de Yazd (también conocida como Ardakan), ha sido atacada hoy. No se ha informado de un aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones", ha señalado el organismo en un mensaje difundido en sus redes sociales.