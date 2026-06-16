El estrecho de Ormuz empieza a reabrirse con el paso de los primeros buques iraníes

Imagen de archivo de unos buques en el estrecho de Ormuz.

Irán ha confirmado el paso de los primeros buques por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para poner fin al conflicto y reabrir este estratégico corredor marítimo, aunque las navieras advierten de que la normalización del tráfico podría tardar semanas.

Según la cadena estatal iraní Press TV, al menos cinco embarcaciones —tres petroleros y dos buques de carga— han cruzado el estrecho en las últimas horas “sin incidentes”, después de permanecer meses bloqueadas por el cierre naval impuesto en el contexto de la guerra.

El paso de estos buques se produce tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que contempla el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía por la que circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

Un retorno gradual y con cautela

Pese a la reapertura parcial, las empresas de transporte marítimo de Asia y Europa han advertido que no reanudarán plenamente sus rutas hasta que se garantice la seguridad del paso. El estrecho ha estado afectado por tensiones militares y presencia de minas en las últimas semanas del conflicto, lo que sigue generando incertidumbre en el sector.

Los operadores estiman que la recuperación total del tráfico marítimo será progresiva y podría prolongarse durante varias semanas, debido a la necesidad de inspeccionar rutas, recalcular seguros y reactivar cadenas logísticas interrumpidas.

Acuerdo político y reapertura del estrecho

El acuerdo fue anunciado tras la mediación internacional y confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ordenó el levantamiento del bloqueo naval impuesto en la zona. Según las partes, el memorando será firmado oficialmente en los próximos días en Suiza.

Fuentes iraníes han señalado además que, una vez formalizado el pacto, Teherán reabrirá completamente el paso marítimo, aunque prevé aplicar tasas por servicios de navegación, seguridad y protección medioambiental.

Un punto clave para el comercio global

El estrecho de Ormuz, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Su reapertura parcial supone un alivio inmediato para los mercados, aunque la incertidumbre sobre la seguridad mantiene la prudencia entre las grandes navieras.

La evolución de la situación en los próximos días será clave para determinar si la región recupera la estabilidad logística o si persisten las restricciones en uno de los corredores marítimos más importantes del planeta.