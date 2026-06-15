Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán: qué pasa con Ormuz, el programa nuclear y las sanciones

Estas son las 4 claves que decidirán si hay paz definitiva en Oriente Medio con el acuerdo entre EEUU e Irán.

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, pero el pacto deja abiertos varios asuntos fundamentales. La firma oficial está prevista para el próximo viernes en Suiza y ambas partes dispondrán de 60 días para negociar los detalles definitivos.

¿Se acaba la guerra entre Estados Unidos e Irán?

No del todo. El acuerdo firmado es un memorando de entendimiento que amplía el alto el fuego vigente desde abril.

Lo que se sabe:

Cese inmediato de las operaciones militares.

Apertura de una negociación de 60 días.

Compromiso de reducir la tensión en la región.

Lo que falta:

Un tratado de paz definitivo.

Garantías de cumplimiento por ambas partes.

Reapertura del estrecho de Ormuz: la clave para el petróleo mundial

Uno de los puntos más importantes del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y por donde transita una parte esencial del comercio mundial de petróleo.

¿Por qué es tan importante?

Por Ormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Su cierre disparó el precio del crudo por encima de los 140 dólares.

Lo que contempla el acuerdo:

Reapertura progresiva del estrecho.

Fin del bloqueo naval.

Retirada de minas y medidas de seguridad para los buques.

La incógnita:

Irán asegura que la apertura será gradual y bajo determinadas condiciones.

El programa nuclear iraní sigue siendo el principal obstáculo

La cuestión nuclear continúa siendo el mayor punto de fricción entre ambas potencias. Estados Unidos insiste en limitar las capacidades nucleares de Irán y exige garantías de que el país no desarrollará armamento atómico.

Por su parte, Teherán mantiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles y rechaza renunciar por completo a sus actividades nucleares. Las negociaciones de los próximos dos meses serán decisivas para intentar acercar posiciones y evitar una nueva escalada del conflicto.

Sanciones, petróleo y el futuro de Líbano

El conflicto en Líbano también forma parte de las conversaciones.

Irán exige que el alto el fuego incluya este frente.

Israel rechaza retirar sus posiciones militares.

Este punto puede convertirse en uno de los principales obstáculos para consolidar la paz.

La firma oficial del pacto tendrá lugar el próximo viernes en Ginebra y marcará el inicio de unas negociaciones decisivas para el futuro de Oriente Medio, el mercado del petróleo y la estabilidad internacional.