LOS 4 PUNTOS DEFINITIVOS
Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán: qué pasa con Ormuz, el programa nuclear y las sanciones
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Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, pero el pacto deja abiertos varios asuntos fundamentales. La firma oficial está prevista para el próximo viernes en Suiza y ambas partes dispondrán de 60 días para negociar los detalles definitivos.
No del todo. El acuerdo firmado es un memorando de entendimiento que amplía el alto el fuego vigente desde abril.
Uno de los puntos más importantes del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y por donde transita una parte esencial del comercio mundial de petróleo.
Irán asegura que la apertura será gradual y bajo determinadas condiciones.
La cuestión nuclear continúa siendo el mayor punto de fricción entre ambas potencias. Estados Unidos insiste en limitar las capacidades nucleares de Irán y exige garantías de que el país no desarrollará armamento atómico.
Por su parte, Teherán mantiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles y rechaza renunciar por completo a sus actividades nucleares. Las negociaciones de los próximos dos meses serán decisivas para intentar acercar posiciones y evitar una nueva escalada del conflicto.
El conflicto en Líbano también forma parte de las conversaciones.
La firma oficial del pacto tendrá lugar el próximo viernes en Ginebra y marcará el inicio de unas negociaciones decisivas para el futuro de Oriente Medio, el mercado del petróleo y la estabilidad internacional.
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