Los estudiantes de Serbia desafían a Vucic en las urnas tras dos años de protestas contra la corrupción

Seguidores e integrantes del movimiento estudiantil de protesta se reúnen en la plaza Slavija para celebrar un multitudinario acto final de campaña en una imagen de archivo.

Serbia afronta este domingo, 25 de octubre, unas elecciones legislativas marcadas por el desafío de un movimiento estudiantil que aspira a poner fin a la corrupción y disputar el poder al expresidente Aleksandar Vucic, que busca regresar al cargo de primer ministro. La Lista de Estudiantes, surgida de las protestas universitarias, aparece empatada en algunos sondeos con el Partido Progresista Serbio (SNS), la formación que ha dominado la política nacional durante los últimos doce años.

El movimiento nació tras el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, que causó la muerte de 16 personas. La tragedia desencadenó una ola de manifestaciones que comenzó en las universidades y se extendió a distintos sectores de la sociedad, con reclamaciones de transparencia, rendición de cuentas y medidas contra la corrupción.

De las universidades a las elecciones

Las protestas crecieron ante las dudas sobre la gestión de las obras de la estación y las exigencias de una investigación que permitiera esclarecer las responsabilidades. Las movilizaciones se extendieron por todo el país y en enero de 2025 provocaron la dimisión del entonces primer ministro, Milos Vucevic.

La represión de las manifestaciones y los enfrentamientos registrados durante las protestas reforzaron la decisión de una parte del movimiento de trasladar sus reivindicaciones a las instituciones. En mayo de 2025, los estudiantes reclamaron elecciones anticipadas y presentaron una lista con 250 candidatos, entre expertos de distintas áreas y ciudadanos sin trayectoria política.

La candidatura se define como un movimiento transversal y sin líderes visibles. Entre sus integrantes figuran el exgobernador del Banco Nacional de Serbia Dejan Soskic, el exjugador de baloncesto Dejan Bodiroga y representantes del ámbito universitario y cultural.

Vucic busca prolongar su influencia política

Aleksandar Vucic aspira a continuar al frente del poder tras haber sido primer ministro entre 2014 y 2017 y presidente hasta septiembre de 2026, cuando dejó el cargo para concurrir a las elecciones legislativas anticipadas.

Sus partidarios destacan el crecimiento económico del país durante su etapa de gobierno, mientras que sus críticos le acusan de concentrar poder y debilitar las instituciones democráticas. El SNS se enfrenta ahora a una candidatura que ha canalizado el descontento de los jóvenes y de otros sectores de la sociedad.

Denuncias de presiones e irregularidades electorales

La campaña también ha estado marcada por denuncias de intimidación y restricciones al voto. La organización independiente CRTA ha documentado agresiones físicas durante las primeras semanas de campaña y ha alertado de presuntas presiones sobre miembros de la Lista de Estudiantes y observadores electorales.

La ONG también ha señalado dudas sobre el censo, la distribución de los colegios electorales en el extranjero y el desequilibrio en la cobertura de los medios de comunicación. Por su parte, la misión de observación electoral de la OSCE ha advertido de que Serbia sigue teniendo pendientes cuestiones relacionadas con la intimidación de votantes, el uso de recursos estatales y la independencia de los medios.

La jornada electoral permitirá medir hasta qué punto el movimiento nacido en las universidades ha conseguido transformar dos años de protestas en apoyo en las urnas, en unos comicios que enfrentan al partido gobernante con una candidatura surgida de las demandas de transparencia y regeneración institucional.