MEJORES CONDICIONES Y MÁS PROFESORES
Vídeo | Los estudiantes vuelven a tomar las calles de Francia contra los recortes educativos
MEJORES CONDICIONES Y MÁS PROFESORES
Cientos de miles de personas salieron este martes a las calles de Francia en apoyo a las protestas estudiantiles contra los recortes y el deterioro de la educación pública. Los organizadores cifraron en 450.000 los participantes en todo el país, mientras que el Gobierno rebajó la cifra a 100.000.
En París, más de 100.000 personas, según los convocantes, participaron en una marcha que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Policía. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos después de que un grupo lanzase piedras y causase daños en el mobiliario urbano.
Los estudiantes reclaman más profesores, menos alumnos por aula, mejores instalaciones y más ayudas. Las protestas, iniciadas el 17 de septiembre, han dejado ya más de 5.000 detenidos y varios cientos de heridos, mientras cientos de institutos permanecen bloqueados o con las clases suspendidas.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció la suspensión de las clases en los institutos durante esta semana para facilitar el diálogo con los sindicatos y rechazó las acusaciones de represión policial.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MEJORES CONDICIONES Y MÁS PROFESORES
Vídeo | Los estudiantes vuelven a tomar las calles de Francia contra los recortes educativos
Lo último
CON RESPALDO PARA AVANZAR
Luz verde a los nuevos parques eólicos de Coto da Mina y Treboada, en Ourense y Lugo
RIOS DESBORADADOS Y CALLES ANEGADAS
Galería | Así queda la comarca de Valdeorras tras los desbordamiento de algunos de sus ríos, en fotos