Vídeo | Los estudiantes vuelven a tomar las calles de Francia contra los recortes educativos

Cientos de miles de personas salieron este martes a las calles de Francia en apoyo a las protestas estudiantiles contra los recortes y el deterioro de la educación pública. Los organizadores cifraron en 450.000 los participantes en todo el país, mientras que el Gobierno rebajó la cifra a 100.000.

En París, más de 100.000 personas, según los convocantes, participaron en una marcha que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Policía. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos después de que un grupo lanzase piedras y causase daños en el mobiliario urbano.

Los estudiantes reclaman más profesores, menos alumnos por aula, mejores instalaciones y más ayudas. Las protestas, iniciadas el 17 de septiembre, han dejado ya más de 5.000 detenidos y varios cientos de heridos, mientras cientos de institutos permanecen bloqueados o con las clases suspendidas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció la suspensión de las clases en los institutos durante esta semana para facilitar el diálogo con los sindicatos y rechazó las acusaciones de represión policial.