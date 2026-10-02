Estallido estudiantil en Francia: casi 2.000 detenidos y más de 1.000 centros afectados

Las protestas estudiantiles que comenzaron la pasada semana en Francia han adquirido una dimensión nacional y han dejado 1.949 personas detenidas y 284 policías y gendarmes heridos, según el balance difundido por el Ministerio del Interior francés.

La movilización alcanzó este jueves a 1.027 centros educativos, de los que 222 fueron bloqueados, mientras los incidentes y daños registrados en distintos puntos del país han obligado a las autoridades a reforzar el dispositivo de seguridad.

El Ministerio de Educación ha informado, por su parte, de 235 personas heridas en centros escolares desde el lunes, entre ellas 170 alumnos y 65 miembros del personal educativo. Además, las autoridades han anunciado que más de 400 centros permanecerán cerrados este viernes debido a los daños ocasionados o a las amenazas dirigidas contra trabajadores.

Las protestas comenzaron por las condiciones de los centros

Las movilizaciones surgieron a raíz de distintas reivindicaciones relacionadas con la falta de profesores y personal educativo, el estado de algunos centros, las clases masificadas y las condiciones de escolarización.

El movimiento se ha extendido progresivamente por diferentes regiones francesas y también ha llegado a las universidades, aumentando la dimensión de unas protestas que inicialmente se concentraban en los centros de enseñanza.

La jornada del jueves estuvo marcada además por numerosos episodios violentos. Se registraron daños en centros educativos de distintas ciudades y, en Nantes, el vestíbulo del instituto Nelson Mandela fue incendiado durante la movilización.

También se produjeron incidentes en ciudades como Niza, Dijon, Besançon, Valence, Toulouse, Burdeos, Montpellier, Rennes, Saint-Étienne, Orleans, Estrasburgo y Rouen.

Francia refuerza el dispositivo de seguridad

Ante el aumento de los incidentes, el Gobierno francés ha advertido de una evolución hacia "violencias urbanas" y ha reforzado el dispositivo de seguridad desplegado durante las movilizaciones.

El Ministerio del Interior reunió a prefectos y responsables policiales para coordinar la respuesta ante las protestas y los incidentes registrados en diferentes puntos del país.

Los estudiantes mantienen las movilizaciones

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha mantenido este viernes reuniones con sindicatos, asociaciones de padres y representantes estudiantiles para abordar las reivindicaciones planteadas.

El ministro había señalado que, pese a la gravedad de los incidentes, era necesario continuar trabajando para ofrecer respuestas a los estudiantes.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan. Las organizaciones estudiantiles han anunciado nuevas jornadas de protesta y el movimiento se ha extendido también a los campus universitarios.

La Unión Estudiantil ha asegurado que alrededor de una treintena de campus han sido bloqueados, aunque esta cifra no ha sido confirmada por las autoridades.

Este viernes, más de 400 centros educativos permanecen cerrados y en algunos de ellos se han organizado clases a distancia. Las autoridades también han establecido restricciones a las concentraciones en las inmediaciones de determinados institutos afectados por las protestas.