Europa rinde homenaje a las víctimas del 11 de septiembre

Líderes europeos recordaron ayer a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por Al Qaeda, subrayando el punto de inflexión que supuso el ataque y reivindicando la alianza en favor de los valores democráticos y el modo de vida occidental ante el terrorismo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recordó, en memoria de los atentados que “ningún país puede garantizar su seguridad en solitario. Necesitamos más cooperación, más multilateralismo y más respeto al derecho internacional”, expresó el jefe del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social X. Asimismo, Sánchez qusio recordar a las víctimas y a sus familias y transmitió “solidaridad y cariño al pueblo americano en este día de triste recuerdo” del cual ha dicho que “cambió el mundo” y que sus lecciones aún “siguen vigentes”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó sobre el aniversario con un mensaje en el que señala que el atentado perpetrado por Al Qaeda “permanece grabado en la memoria del mundo. No olvidamos ni las vidas segadas, ni el coraje de aquellos que lo arriesgaron todo para brindar auxilio. A las víctimas, a las familias, al pueblo americano, expreso el homenaje de Francia y su fraternidad”, señaló.

Más político fue el mensaje de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien señaló que el ataque del 11 de septiembre “no atacó solo el corazón de Estados Unidos, sino de todo el mundo libre. Un mundo libre que supo unirse y mantenerse firme en la conciencia de lo que representa”, indicó para recalcar que la “la democracia y la seguridad no son conquistas garantizadas y se trata de pilares de nuestra civilización que hay que preservar”.

“El mundo cambió hace 25 años”, afirmó su colega de Portugal, Luís Montenegro. “En este día profundamente doloroso para Estados Unidos y para todos los países que atesoran y defienden la libertad, recordamos a las muchas víctimas, incluidos ciudadanos portugueses, que perdieron la vida el 11 de septiembre”, aseguró, recalcando la fuerza de los “valores” y la “importancia” de las alianzas.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, recordó la conmoción vivida durante los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. “El mundo quedó conmocionado y nunca volvería a ser el mismo. Hoy recordamos a las víctimas de este horrible atentado”, comentó dejando claro que Países Bajos sigue junto a sus aliados “en defensa de nuestra seguridad, nuestra sociedad libre y nuestra democracia abierta. El terror nunca debe ganar”, señaló.

De lado de Rumanía, el presidente, Nicusor Dan, se refirió al atentado del 11S como una “inimaginable tragedia” que, en todo caso, puso de relevancia “el espíritu valiente, fuerte y visionario” de Estados Unidos. “Mostraron cómo una comunidad de naciones se une para preservar un modo de vida y los ideales de la civilización. Cuando Estados Unidos convocó a sus aliados y socios en la lucha contra el terrorismo, Rumanía respondió con rapidez y sin dudar”, afirmó y además reiteró el compromiso con la defensa de la libertad y los valores compartidos “por un mundo libre del yugo del terrorismo y el extremismo”.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, conmemoró el fallecimiento de las víctimas “cuyas vidas fueron arrebatadas” en los ataques del 11S y destacó el papel de Suecia como “como amigo y aliado de Estados Unidos. Suecia se une al pueblo estadounidense en el recuerdo, rindiendo homenaje a todas aquellas personas afectadas por esta tragedia”, señaló. Su homólogo de Bélgica, Bart de Wever, envió un mensaje de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas. “Nunca olvidaremos. Que la libertad y la democracia siempre prevalezcan sobre el terror y la barbarie”, recalcó. Mientras, el canciller de Austria, Christian Stocker, subrayó que el país “se compromete con una política de tolerancia cero hacia el terrorismo y el extremismo, en todas sus formas y sin importar de qué dirección ideológica o religiosa provengan”, tras reconocer que el 11S supuso un punto de inflexión en la historia mundial. “Quien no respete los valores fundamentales de nuestra sociedad abierta y pluralista deberá enfrentar las consecuencias plenas del Estado de derecho. Hoy estamos decididamente al lado de todos aquellos que luchan por la libertad, el Estado de derecho y una convivencia pacífica”, expuso.