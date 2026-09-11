Galería | Cómo vivimos los atentados del 11-S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
FOTOGRAFÍAS
Se cumplen 25 años del 11-S, el atentado que marcó el comienzo del siglo XXI. Así se vivió ese fatídico día en la Gran Manzana.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, ejecutados por el grupo terrorista Al Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, constituyeron el acontecimiento más determinante del periodo de entresiglos: noventa minutos de ataques devastadores, entre las 08.46 y las 10.03 horas (hora local), contra los principales centros económicos y militares de Estados Unidos. Retransmitidos en directo durante horas, los atentados permitieron al mundo asistir al resquebrajamiento del aura de invencibilidad que había rodeado a Washington, potencia hegemónica incontestable desde el colapso de la Unión Soviética.
Hasta entonces, nadie se había atrevido a atacar territorio estadounidense a semejante escala desde el bombardeo de la Armada Imperial de Japón sobre la base de Pearl Harbor, aunque rivaliza en simbolismo, el 11-S tuvo un coste humano muy superior: el impacto de los tres aviones contra las torres y el Pentágono, así como el siniestro de un cuarto avión secuestrado en Pensilvania dejaron 2.977 muertos de 103 países a los que habría que añadir 4.600 fallecidos más en los años siguientes
1/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
2/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
3/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
4/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
5/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
6/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
7/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
8/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
9/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
10/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
11/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
12/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
13/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
14/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
15/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
16/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
17/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
18/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
19/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
20/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
21/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
22/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
23/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
24/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
25/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
26/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
27/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región
28/28
Galería | Cómo vivimos los atentados del 11S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo
|
La Región