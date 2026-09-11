Galería | Cómo vivimos los atentados del 11-S que tumbaron las Torres Gemelas y cambiaron la legalidad y seguridad en el mundo

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, ejecutados por el grupo terrorista Al Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, constituyeron el acontecimiento más determinante del periodo de entresiglos: noventa minutos de ataques devastadores, entre las 08.46 y las 10.03 horas (hora local), contra los principales centros económicos y militares de Estados Unidos. Retransmitidos en directo durante horas, los atentados permitieron al mundo asistir al resquebrajamiento del aura de invencibilidad que había rodeado a Washington, potencia hegemónica incontestable desde el colapso de la Unión Soviética.

Hasta entonces, nadie se había atrevido a atacar territorio estadounidense a semejante escala desde el bombardeo de la Armada Imperial de Japón sobre la base de Pearl Harbor, aunque rivaliza en simbolismo, el 11-S tuvo un coste humano muy superior: el impacto de los tres aviones contra las torres y el Pentágono, así como el siniestro de un cuarto avión secuestrado en Pensilvania dejaron 2.977 muertos de 103 países a los que habría que añadir 4.600 fallecidos más en los años siguientes