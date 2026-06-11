Evacúan varias plantas del Pentágono, en Estados Unidos, por un incidente con materiales peligrosos

Las autoridades estadounidenses evacuaron este jueves varias plantas del Pentágono tras detectarse un posible incidente relacionado con materiales peligrosos que afectó a la calidad del aire en el edificio. La medida obligó a desalojar zonas entre la segunda y la quinta planta, mientras otros trabajadores fueron confinados por precaución.

Según el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, los sistemas de seguridad detectaron un problema en la calidad del aire que activó los protocolos de protección habituales. Equipos especializados del condado de Arlington y de la seguridad del Pentágono se desplegaron para inspeccionar la zona.

Fuentes de medios estadounidenses señalaron que los equipos de emergencia accedieron al edificio con máscaras antigás y trajes de protección química. Por el momento no se han reportado heridos ni se han precisado las causas del incidente, que sigue bajo investigación.