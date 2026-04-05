El exjefe del Estado Mayor de EEUU, Randy George, pide “líderes valientes”
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El general Randy George lanza críticas veladas en un mensaje de despedida tras ser cesado
El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, defendió que la institución necesita “líderes con carácter” en un mensaje de despedida remitido el pasado viernes, tan solo un día después de abandonar el cargo a petición del secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth. En una carta dirigida a los miembros del Ejército y difundida a través de un correo electrónico publicado en un foro de la institución, George agradeció el respaldo recibido durante su etapa al frente del cuerpo. Un oficial confirmó posteriormente la veracidad del mensaje a medios estadounidenses.
“Sé que todos ustedes seguirán totalmente concentrados en la misión, continuarán innovando y superarán sin descanso la burocracia para brindar a nuestros soldados lo que necesitan para ganar en el campo de batalla moderno”, señala en la misiva recogida por el diario The Hill.
El general subraya asimismo en su mensaje la calidad de las tropas estadounidenses y de sus soldados, a los que presenta como “verdaderamente los mejores del mundo”. “Merecen un entrenamiento riguroso y líderes valientes y con carácter”, reiteró antes de añadir que “no (le) cabe duda de que todos (ellos) seguirán liderando con valentía, carácter y determinación”. Por último, George hizo balance de sus 38 años de servicio, que recordó con un “orgullo inmenso”, y declaró que siempre optó por “quedarse un día más” debido al compromiso de quienes le rodeaban en su carrera militar.
Esta carta se hizo pública después de que el Departamento de Defensa estadounidense confirmase el pasado jueves la retirada del general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército del país, horas después de que fuentes gubernamentales citadas por la cadena estadounidense CBS apuntaran que Hegseth había pedido su renuncia y jubilación “inmediata”.
Investigan un tiroteo muy cerca de la Casa Blanca
El Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente estadounidense, Donald Trump, informó de que está investigando un tiroteo ocurrido en la madrugada de ayer en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C. “Poco después de la medianoche (...) agentes de la policía del Servicio Secreto respondieron tras recibir aviso de disparos en las inmediaciones del parque Lafayette”, explicó un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un mensaje publicado en redes sociales. Los agentes realizaron una “búsqueda minuciosa” en el parque y la zona cercana, pero “no ha sido localizado ningún sospechoso”. Ahora trabajan con el Departamento de Policía de Washington D.C. y la Policía de Parques en la “búsqueda activa” de un sospechoso y un vehículo.
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