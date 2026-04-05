Trump exige a los "locos cabrones" de Irán que abran para el martes "el puto estrecho" de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades de Irán desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

"El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno", ha declarado Trump antes de asegurar que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", ha zanjado.