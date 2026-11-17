Diversas plataformas digitales y servicios tecnológicos sufren este martes, 17 de noviembre, importantes interrupciones e intermitencias en Estados Unidos, una situación que ha despertado la inquietud de miles de usuarios y ha avivado los rumores que circulan en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial con origen en el país norteamericano.

Desde primera hora de la jornada, las herramientas de monitorización han detectado un repunte simultáneo de incidencias en aplicaciones de uso masivo. Las principales afectaciones se concentran en el ecosistema de Apple, donde los usuarios han reportado dificultades para acceder y operar con normalidad en iCloud, App Store, Apple Pay y Apple Music. A estos problemas se suman fallos en el servicio de correo Gmail, en Microsoft Outlook —dentro del entorno Microsoft 365— y en las plataformas digitales de la cadena hotelera Marriott.

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Aunque las compañías implicadas todavía no han emitido una confirmación oficial sobre el origen de la incidencia, el comportamiento sincronizado de los errores apunta a un posible fallo en proveedores de infraestructura en la nube o en los sistemas DNS, una hipótesis habitual cuando varias plataformas caen al mismo tiempo sin tratarse de averías independientes.

Incidencia en la red clasificada de la NSA

En paralelo a los problemas registrados en las aplicaciones comerciales, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ha sufrido este mismo martes una interrupción en NSA Net, su red interna de comunicaciones clasificadas utilizada por sus empleados para compartir información sensible.

Pese a la coincidencia temporal con los fallos en el sector privado, las informaciones difundidas por la cadena CNN subrayan que, hasta el momento, no existen pruebas ni indicios de un ataque informático o de una operación de piratería detrás de la caída del sistema de inteligencia.