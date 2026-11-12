Una caída de Microsoft 365 tumba el correo corporativo a usuarios de todo el mundo

Una incidencia en los servicios de Microsoft 365 ha provocado problemas de acceso al correo electrónico corporativo a usuarios de distintos países durante este jueves, 12 de noviembre. Los fallos afectan principalmente a Outlook y Exchange Online, la plataforma que gestiona los buzones de correo de empresas y organizaciones que utilizan las herramientas de Microsoft.

Usuarios de diferentes regiones han comunicado dificultades para iniciar sesión, abrir sus bandejas de entrada y enviar o recibir mensajes. Los problemas se han registrado tanto en la versión web de Outlook como en las aplicaciones para ordenadores y dispositivos móviles.

La compañía ha confirmado que está investigando los errores de conexión en Exchange Online. Microsoft ha detectado problemas en parte de su infraestructura y trabaja para determinar el origen de la incidencia y su alcance.

Microsoft detecta una sobrecarga en su infraestructura

Microsoft ha relacionado los problemas con una sobrecarga en parte de su infraestructura, que está soportando un volumen elevado de tráfico en varias regiones. La empresa trata de determinar si esta situación responde a un aumento de las solicitudes de conexión o a cambios en el enrutamiento del tráfico.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la redistribución de las conexiones y el desvío del tráfico fuera de los sistemas afectados. También se han iniciado tareas técnicas para intentar restablecer el servicio.

La caída ha generado un elevado volumen de avisos en Downdetector, la plataforma que recoge los problemas comunicados por los usuarios. En Estados Unidos se llegaron a registrar más de 100.000 notificaciones durante las primeras horas de la incidencia, según informaciones publicadas por medios estadounidenses.

Problemas también en otros servicios

Aunque el principal impacto se concentra en el correo electrónico, también se han registrado avisos relacionados con otros productos del ecosistema de Microsoft, como Teams. No obstante, no todos los problemas comunicados en estas plataformas han sido confirmados como parte de la misma incidencia.

La interrupción tiene especial repercusión en empresas, administraciones e instituciones que dependen de Exchange Online para sus comunicaciones diarias. La imposibilidad de acceder a los buzones puede dificultar la gestión de mensajes, la coordinación de equipos y el desarrollo de tareas habituales.

Microsoft continúa trabajando para recuperar la normalidad y actualizar la información sobre el incidente. Por el momento, no se ha establecido un plazo definitivo para la recuperación completa del servicio.