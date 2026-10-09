Francia cifra en 6.877 los detenidos por las protestas estudiantiles por la educación

Más de un centenar de trabajadores educativos han resultado heridos durante los disturbios registrados en las movilizaciones.

Las autoridades francesas cifraron este viernes en 6.877 las personas puestas bajo custodia por las protestas estudiantiles contra los recortes y la falta de recursos para la educación pública. El 86% de los detenidos son menores de edad. Además, más de un centenar de trabajadores educativos han resultado heridos durante los incidentes, según informó el ministro de Educación, Édouard Geffray.

De los detenidos, 2.376 se enfrentan a posibles cargos penales y 21 han quedado a disposición judicial, 15 adultos y seis menores. Otros 21 permanecen bajo arresto administrativo a la espera de juicio, según los datos del Gobierno.

Geffray señaló que se ha superado el centenar de trabajadores del sistema educativo heridos, aunque no precisó la cifra. También agradeció la labor de los docentes, que, según explicó, han cubierto las vacantes durante dos años. "Hemos triplicado las sustituciones a corto plazo", afirmó, antes de reconocer que "se le debe un plan de acción a los estudiantes".

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El ministro visitó este viernes el Instituto de Cachan, en un suburbio al sur de París, donde conversó con los alumnos. "Cubriremos las vacantes a lo largo de la próxima semana", aseguró. También defendió que los jóvenes puedan expresar sus opiniones de forma respetuosa y democrática.

Contrataciones

El Gobierno prevé incorporar cerca de 4.000 docentes a tiempo completo para hacer frente a la escasez de profesorado. Geffray explicó que, además de los 3.024 maestros suplentes que se están asignando, se contratarán "varios cientos de maestros adicionales".

La situación ha suscitado también la preocupación de la ONU. La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, pidió que las manifestaciones sean pacíficas y reclamó a la Policía un uso proporcionado de la fuerza.

"El derecho a la libre asamblea debe ser respetado", afirmó durante una rueda de prensa en Ginebra, en la que instó a todas las partes a evitar actuaciones desproporcionadas durante las protestas.