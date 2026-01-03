Las frases más destacadas de la comparecencia de Trump tras el ataque a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a cabo una rueda de prensa tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Durante la intervención emitida este sábado, ha anunciado que su país se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro, capturado junto a su mujer tras un asalto estadounidense a su "fortaleza en el corazón de Caracas" en medio de bombardeos de EEUU contra la capital y alrededores.

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible"

Las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país"

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; no vamos a permitir que eso suceda, después de décadas de sufrimiento”

"Todas las capacidades de Venezuela han sido anuladas"

"Ha sido una operacion lograda con rapidez y precisión"

"Ni un solo soldado ha muerto, ni hemos perdido ningún equipamiento"

"Volvemos a ser un país respetado. Como nunca antes"

"Somos el ejército más fuerte del mundo... de lejos"

"Vamos a dirigir Venezuela hasta que la libertad esté asegurada"

"Queremos hacer una transición segura y adecuada"

"Estamos listos para hacer un segundo ataque en caso de que tengamos que hacerlo"

"Posiblemente no tengamos que hacer un segundo ataque por lo bien que ha salido el primero"

"Vamos a hacer que muchas personas venezolanas que viven en EEUU sean muy felices"

"El negocio del petróleo ha sido un desastre mucho tiempo"

"Maduro y su mujer se encuentran en un barco con rumbo a Nueva York"

"Nicolás Maduro y Cilia Flores se van a enfrentar a un juicio en suelo de EEUU"

"El dictador ilegítimo Maduro dirigía una red criminal"

"Una vez que acabó su mandato siguió en el poder"

"Las bandas asesinas de Maduro han atemorizado las comunidades de EEUU"

"Se presentarán las pruebas de su actividad criminal"

"Ahora somos una ciudad segura en Washington"

"Ahora Maduro ya no va a poder amenazar a nadie en Venezuela"

"El régimen de Maduro enviaron a sus peores monstruos a USA"

"Venezuela nods ha robado infraestructuras y petróleo"

"Han adquirido armas ofensivas que nos pueden amenazar"

"Otros gobiernos miraron para otro lado"