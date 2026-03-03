Galería | El Palacio de Golestán en Teherán tras los daños sufridos por el ataque de EEUU e Israel

El Palacio de Golestán, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ha sufrido daños debido a los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán.

El edificio fue alcanzado por "restos" y la "onda expansiva" de un bombardeo contra sus alrededores en plena ofensiva de EEUU e Israel.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha expresado su "preocupación" por la protección del patrimonio cultural en Oriente Próximo a causa del conflicto abierto por la ofensiva sorpresa desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, tras los daños sufridos por el histórico Palacio de Golestán, en la capital iraní, Teherán, en medio de los bombardeos contra el país.

Antes y después del ataque

"La UNESCO expresa su preocupación por la protección de los lugares de patrimonio cultural en medio de la creciente violencia en Oriente Próximo", ha dicho en un comunicado, en el que ha resaltado que "el Palacio de Golestán en Teherán, un lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO, habría sufrido daños el 2 de marzo por restos y la onda expansiva tras un bombardeo contra la plaza Arag, situada en la zona tapón de este lugar en la capital iraní".

Así, ha subrayado que "sigue supervisando de cerca la situación del patrimonio cultural en el país y en toda la región, con el fin de garantizar su protección", al tiempo que ha confirmado que ha trasladado "a todas las partes implicadas" las coordenadas de los lugares incluidos en su lista de Patrimonio Mundial, así como aquellos "de importancia nacional", con el objetivo de "evitar potenciales daños".

"La UNESCO recuerda que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, así como la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", ha zanjado.

El Gobierno iraní denunció el lunes los daños materiales sufridos por el histórico edificio —construido originalmente durante la dinastía safávida, si bien sus principales características fueron agregadas en el siglo XIX, pasando a ser lugar de residencia de la dinastía Qayar— y publicó fotografías y vídeos de la destrucción causada en las instalaciones, incluida la rotura de vidrieras, puertas y encofrados. El ministro de Cultura, Reza Salehi Amiri, realizó posteriormente una visita al lugar para analizar los daños.

La propia UNESCO recoge en su página web que el Palacio de Golestán "es una obra maestra de la era Qayar, encarnando la exitosa integración de la arquitectura y la artesanía persas anteriores con influencias occidentales", siendo además "uno de los conjuntos monumentales más antiguos de Teherán y sede de gobierno de la familia Qayar, que llegó al poder en 1779 e hizo de Teherán la capital del país".

"Construido alrededor de un jardín con estanques y zonas ajardinadas, los rasgos más característicos y la rica ornamentación del palacio datan del siglo XIX", señala. El palacio es también conocido como Palacio de las Flores, dado que Golestán es una palabra persa que significa "lugar de las flores", debido a sus decoraciones florales en el interior y la presencia de varios jardines y estanques.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según confirmó el lunes la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, además de varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.