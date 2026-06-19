CRUCE DE DECLARACIONES
Giorgia Meloni lanza un mensaje a Donald Trump: “Ni yo ni Italia suplicamos jamás”
CRUCE DE DECLARACIONES
La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sigue presente pese a la foto realizada el pasado martes en Evian durante la cumbre del G7.
Pese a ello, Donald Trump afirmó que dicha fotografía se realizó debido a las súplicas de Meloni para llevarla a cabo. Estas declaraciones no le gustaron a la primera ministra italiana que no dudo en responder.
“Hay una cosa que (Donald Trump) debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”, afirmó de manera rotunda Meloni en un video en sus redes sociales donde resaltó que declaraciones como las de Trump merecen una contestación inmediata.
Ante la pregunta por parte de la cadena italiana La7 por dicha foto, el presidente de Estados Unidos dijo, “¡Me suplicó hacerse una foto conmigo! Quería una foto conmigo desesperadamente. Podría incluso no haberla hecho, pero me dio pena”.
Meloni afirma ser aliada de Estados Unidos pero reconoce que no entiende este comportamiento del país norteamericano con sus aliados, agregando que esto no es la primera vez que ocurre.
Este cruce de declaraciones entre ambos mandatarios provocó que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunciara la cancelación de su visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio, debido a las “graves y ofensivas palabras” de Trump contra Meloni, que, según afirmó, “ofenden a toda Italia”.
Por su parte Meloni recibió el respaldo internacional de diversos líderes europeos como Pedro Sánchez, “toda mi solidaridad ante este ataque, que no es ni político ni personal. No sé cómo calificarlo”
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