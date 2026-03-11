Los líderes de la UE apoyan en el G7 topar el precio del petróleo

Después del acuerdo unánime entre los 32 países que forman parte de la Asociación Internacional de la Energía para la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia, los líderes del G7 han mantenido una reunión telemática —a la que no acudió Estados Unidos— para abordar la crisis energética provocada por la intervención militar en Irán.

Al término del encuentro, un mensaje conjunto en redes sociales de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, daba cuenta de que su propuesta fue, por un lado, fijar un tope a los precios del petróleo para así estabilizar el coste de los combustibles y limitar los ingresos de Rusia y, por otro, no relajar las sanciones en vigor contra el Kremlin para que no obtenga beneficios de esta crisis energética mundial.

Además, ambos líderes europeos han apelado a que reabra con seguridad el estrecho de Ormuz, que actualmente no registra ni el 10% de su tránsito habitual, debido a los ataques de Irán.

Además, en su publicación han dado cuenta de que la reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido concluyó con un acuerdo para "trabajar estrechamente" con sus socios en la región para evitar "la ampliación del conflicto y restablecer la estabilidad". De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó a plantear la celebración de una reunión entre las siete primeras economías del mundo y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Con anterioridad a este encuentro virtual, Von der Leyen, se había mostrado abierta a la posibilidad de fijar un tope al precio del gas. "Es crucial que reduzcamos el impacto en el coste cuando el gas fija el precio de la electricidad", ha razonado durante una intervención ante eurodiputados en Estrasburgo.