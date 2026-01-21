Groenlandia no espera una intervención militar de EEUU

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió a los habitantes de la isla que se preparen “para lo peor”, aunque reconoció que no esperan un ataque militar de EEUU, en medio de la creciente tensión por las pretensiones de Washington sobre el territorio. Junto al ministro de Economía, Múte Bourup Egede, Nielsen subrayó la necesidad de generar seguridad en la sociedad y recordó que, aunque poco probable, no se puede descartar ninguna eventualidad. Egede señaló que “toda la sociedad se ve afectada emocional y mentalmente” y pidió estar preparados ante mayor presión.

Esta tensión coincide con un nuevo despliegue militar danés en la isla. Un avión con cerca de 60 soldados de las Fuerzas Armadas danesas, incluido el jefe del Ejército, Peter Boysen, aterrizó en el aeropuerto de Kangerlussuaq, después de hacer escala en la capital, Nuuk, en el marco de la operación Resistencia Ártica. Los ejercicios, en los que participan también militares de Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Noruega, tienen como objetivo proteger infraestructuras críticas y consolidar la cooperación en defensa dentro de la OTAN.

El despliegue danés incluye soldados especializados del Regimiento de Ingenieros de Skive, capacitados en construcción de fortificaciones, posiciones de combate, obstáculos y desactivación de municiones y minas. Boysen aclaró que estas maniobras no buscan provocar a EEUU y que responden a tareas tanto nacionales como de la OTAN, enfatizando que la participación de aliados podría aumentar según evolucione la situación.

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, reafirmó que la isla “pertenece a su gente” y que “la soberanía no está en venta”

Paralelamente, el Norad, integrado por Estados Unidos y Canadá, envió aeronaves a la base estadounidense en Pituffik, Groenlandia, para apoyar actividades planificadas desde hace tiempo, con autorización diplomática y coordinación con Dinamarca y conocimiento del Gobierno groenlandés. Estas operaciones buscan consolidar la cooperación en defensa en la región. Además, Nielsen valoró como un “buen avance” las conversaciones con Washington sobre la posibilidad de aumentar la presencia militar estadounidense en la isla.

Por su parte, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, reafirmó que “Groenlandia pertenece a su gente, la soberanía no está en venta”, avisando a Estados Unidos de que ningún país tiene derecho a apoderarse del territorio de otro. Kallas defendió la Operación Resistencia Ártica, asegurando que “no supone una amenaza para nadie” y que su objetivo es mantener la seguridad, previsibilidad y estabilidad en la región.

Sánchez asistirá a la cumbre extraordinaria en Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Bruselas para la reunión extraordinaria del Consejo Europeo el 22 de enero, convocada por António Costa para abordar la crisis sobre Groenlandia tras las amenazas de Estados Unidos de apoderarse de la isla y el anuncio de aranceles a países europeos. Sánchez había cancelado previamente parte de su agenda por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó 41 muertos y motivó tres días de luto oficial.