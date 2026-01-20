Trump se reunirá con “las distintas partes” para abordar el futuro de Groenlandia aunque “no hay vuelta atrás”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordará la crisis abierta a raíz de sus pretensiones sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con "las distintas partes" en Davos (Suiza), que esta semana acoge el Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

De ello ha dado cuenta en su plataforma Truth Social, donde ha reiterado que la isla "es fundamental para la seguridad nacional y mundial" y, por ello, ha defendido que "no hay vuelta atrás". "En eso todos estamos de acuerdo", se ha reafirmado.

Al hilo, ha reivindicado que Estados Unidos es "la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo, y se logra, sencillamente, con fuerza" tras recalcar que el suyo es "el país más poderoso del mundo". "Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado", ha agregado.

Horas antes, en una entrevista telefónica a la cadena NBC News, el mandatario ha eludido aclarar si ordenaría el empleo de la fuerza para hacerse con el control de este territorio danés: "Sin comentarios".

Lo que sí tiene claro que hará "al 100%" si no se llega a acuerdo es imponer nuevos gravámenes a los países europeos, incluido Dinamarca, que han enviado tropas a Groenlandia. "Europa debería centrarse en la guerra de Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído. En eso debería centrarse Europa, no en Groenlandia", ha recalcado.