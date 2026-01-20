Guatemala permitirá portar armas de fuego a los civiles

El Congreso de Guatemala ratificó el estado de sitio decretado para los próximos 30 días por el presidente Bernardo Arévalo para combatir a las pandillas después de una serie de ataques y motines en varias cárceles, aunque incluyó una serie de modificaciones, como autorizar a los civiles a portar armas legalmente.

La medida salió adelante con 149 votos a favor con ciertas modificaciones. Se permitieron finalmente celebraciones religiosas y culturales al aire libre y actos relacionados con las elecciones de segundo grado que se celebran en el país centroamericano durante todo 2026. Asimismo, se incluyó la prohibición durante 30 días de las visitas penitenciarias a pandilleros, informó Prensa Libre.

El domingo, Arévalo decretó el estado de sitio tras tomar el control de las cárceles en las que se registraron los motines por orden de la pandilla Barrio 18 para reclamar traslados penitenciarios y mejores condiciones, algunas de ellas calificadas de “privilegios”, como afeó el Gobierno.

La respuesta del grupo a las acciones de las autoridades fue lanzar varios ataques simultáneos contra la Policía, que dejó ya una decena de agentes muertos. De igual forma, el Gobierno informó en las últimas horas de la detención de 17 “terroristas”, así como de la muerte de otro durante uno de los motines.

Detrás de esta ola de violencia está Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, uno de los cabecillas de Barrio 18, quien habría organizado los motines simultáneos en tres cárceles del país, después de que se retiraran algunos de sus privilegios y se reforzara el control de las visitas.

El líder de Barrio 18 mantiene una relación con la sobrina de la excandidata presidencial , detenida y con historial delictivo

Reclamación de privilegios

“El Lobo”, preso las dos últimas décadas, cumple una pena de 80 años por varios asesinatos. La cara más visible de la pandilla Barrio 18, el Gobierno aseguró que reclamaba privilegios tales como aire acondicionado, una cama más grande y comida a domicilio, demandas que venía exigiendo desde que en 2025 fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

A pesar de estar preso estos últimos veinte años, la prensa local estima que podría haberse embolsa do hasta 10.000 dólares semanales con la extorsión. El oficialismo recordó los vínculos de “El Lobo” con la familia de la ex primera ministra y ex candidata presidencial Sandra Torres.

El líder de Barrio 18 mantiene una relación sentimental con la sobrina de Torres, María Marta Castañeda, detenida y con un amplio historial delictivo, que incluye asesinato, estafa, asociación para delinquir y lavado de dinero.