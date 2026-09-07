Hospitalizada la reina Margarita de Dinamarca por una "indisposición"

La reina Margarita llega para la conmemoración del 80 aniversario de la liberación de Dinamarca de la ocupación alemana en el Parque Memorial de Hellerup, al norte de Copenhague.

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido ingresada en el hospital Rigshospitalet de Copenhague tras sufrir una indisposición el pasado domingo. Las pruebas médicas han detectado un nuevo trombo en la cadera y un cuadro de deshidratación leve, motivo por el que se prevé que permanezca hospitalizada durante al menos una semana para recibir tratamiento y permanecer en observación.

A través de un comunicado, la Casa Real danesa ha precisado que la monarca se encuentra "de buen ánimo y bien, teniendo en cuenta las circunstancias". Sin embargo, su estado le impedirá acudir este miércoles al funeral del rey Harald V de Noruega, quien falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años de edad y a quien ha sucedido en el trono su hijo, Haakon VIII.

La monarca ya había requerido atención hospitalaria el pasado mes de mayo debido a problemas coronarios que derivaron en una angioplastia, tras lo cual se le detectó un primer trombo en la cadera a consecuencia de una caída previa. Margarita de Dinamarca, que abdicó en su hijo Federico X tras permanecer en el trono desde 1972 como la segunda monarca más longeva en la historia del país, mantiene el título real y continúa participando de forma habitual en la agenda oficial.