Iberia mantendrá la suspensión de vuelos a Cuba hasta junio de 2027 por la crisis energética de la isla

Iberia mantendrá la suspensión temporal de sus vuelos directos a Cuba durante los próximos meses debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país. La compañía prevé retomar las conexiones en junio de 2027, mes desde el que permanece abierta la venta de billetes, siempre que las condiciones lo permitan. En un comunicado, la aerolínea ha explicado que la situación en el destino centroamericano ha afectado de manera "muy significativa" tanto a la demanda como a las condiciones de la operación.

No obstante, mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia seguirán teniendo la posibilidad de viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Además, las oficinas de Iberia en La Habana (Cuba) seguirán abiertas para atender a los pasajeros.

La filial del grupo IAG también ha ampliado las condiciones de flexibilización para los clientes con billete emitido, que podrán optar por el reembolso en efectivo o mediante bono, así como por el cambio de destino a Miami, Panamá, Santo Domingo o México.

"Iberia mantiene un compromiso histórico con Cuba desde 1949, año en el que realizó su primer vuelo a la isla, y mantiene su voluntad de recuperar la operación cuando sea posible", ha añadido al respecto.

Desde inicios del pasado mes de febrero, la operativa con Cuba ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla, mientras la compañía aérea necesitaba realizar una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid, hasta el punto de anunciar en abril la suspensión desde junio.

Relacionado Cuba vuelve a quedar a oscuras tras un nuevo colapso de su sistema eléctrico

Air Europa continúa con su operativa en la isla

En cuanto a otra aerolínea española, Air Europa mantiene una conexión de tres frecuencias semanales con Cuba, trasladando desde mediados de junio el destino para repostar combustible en el vuelo de regreso, actualmente en Punta Cana, en lugar de como venía haciendo en Santo Domingo.

En una reciente actualización, la firma continuará con esta medida vigente hasta el próximo 13 de septiembre, salvo posterior cambio.