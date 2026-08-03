Cuba vuelve a quedar a oscuras tras un nuevo colapso de su sistema eléctrico

Cuba ha sufrido un nuevo apagón total de su sistema eléctrico después de que la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informara de una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), apenas unas horas después de comunicar la recuperación del suministro en la zona occidental del país.

La empresa estatal comunicó a través de sus redes sociales que se había producido una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, sin ofrecer inicialmente más detalles sobre las causas del nuevo colapso ni sobre el tiempo previsto para recuperar el servicio.

El nuevo apagón se produce después de que un fallo registrado durante el fin de semana dejara sin electricidad a buena parte de la región occidental de Cuba, incluida La Habana. La UNE había anunciado posteriormente la recuperación del suministro, aunque la situación ha vuelto a deteriorarse con esta nueva caída generalizada del sistema.

La sucesión de apagones vuelve a poner de manifiesto la delicada situación que atraviesa el sistema energético cubano, que durante los últimos meses ha registrado frecuentes interrupciones y varios episodios de desconexión total.

La crisis energética, en el centro del debate

Las autoridades cubanas han atribuido en anteriores ocasiones los problemas del sistema eléctrico a la falta de combustible y a las dificultades para mantener la generación energética en funcionamiento.

La UNE sostuvo a mediados de julio, en otro contexto marcado por varios apagones totales, que la situación era consecuencia directa de la presión energética ejercida por Estados Unidos sobre la isla.

El Gobierno cubano vincula esta situación con el embargo estadounidense, vigente desde hace décadas, y con las nuevas restricciones sobre el suministro de combustible que, según las autoridades de La Habana, han agravado las dificultades para garantizar la generación eléctrica.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticado estas medidas y las ha calificado de “política genocida”, al considerar que provocan un grave impacto sobre la población cubana.

Mientras tanto, la nueva desconexión del sistema eléctrico vuelve a dejar a millones de cubanos pendientes de la recuperación del suministro en un contexto marcado por la fragilidad de la red, la escasez de combustible y los continuos cortes de electricidad.