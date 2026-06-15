El Ibex 35 cierra por encima de los 19.000 puntos por primera vez tras el acuerdo de paz en Irán

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes en los 19.032 puntos, la primera vez que logra superar la cota de los 19.000 enteros en sus cerca de 35 años de historia, espoleado por el acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial. En todo caso, la cotización del selectivo de las bolsas y mercados españoles ha cerrado la sesión moderando su avance, ya que durante la jornada ha llegado a superar los 19.150 puntos.

Este domingo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz. "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", indicó en un mensaje publicado en redes sociales. "Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de EEUU", añadió en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

El acuerdo de paz, que se firmará el próximo viernes en Suiza, incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. Trump precisó que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán. "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", destacó.

En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que se ha adjudicado dos grandes proyectos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de las instalaciones `upstream` para gestionar la producción de un campo de crudo en Oriente Medio. De su lado, Ferrovial pagará un dividendo flexible de 400 millones de euros este lunes, que se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción.

Fuera del Ibex 35, Duro Felguera ha recibido la homologación judicial del plan de reestructuración del grupo, que abre así una nueva etapa de "estabilidad" y activa "una transformación financiera, jurídica y operativa orientada a reforzar su estabilidad, su actividad y su crecimiento sostenible", según ha informado. La compañía se ha impulsado un 44,58% en Bolsa. En este contexto, Banco Santander ha sido el principal valor alcista este lunes (+3,86%), por delante de Amadeus (+2,9%), IAG (+2,77%), BBVA (+2,54%), Banco Sabadell (+2,51%) y Fluidra (+2,45%). Del lado contrario se han situado Repsol (-4,67%), Acciona Energía (-4,54%), Acciona (-2,7%), Indra (-2,03%) y Puig (-1,69%, por el efecto `ex dividendo`).

La evolución de los principales mercados europeos ha sido mayoritariamente alcista, salvo Londres, que ha caído un 0,39%. París ha avanzado un 0,40%; Fráncfort, un 1,05%; y Milán, un 0,66%. Tras la expectativa de que se reabra Ormuz totalmente, el barril de Brent se dejaba un 4,92% al cierre de la sesión europea, hasta los 83,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 80,50 dólares, un 5,16% menos. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,376%, desde el 3,420% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se reducía en tres décimas, hasta los 42,2 puntos básicos. Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,26% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1598 dólares por cada euro.