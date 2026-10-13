La intervención pulmonar de León XIV concluye “con éxito” tras confirmar que tenía un cáncer maligno

León XIV fue operado de un adenocarcinoma pulmonar -cáncer maligno que se origina en las células glandulares del cuerpo- “en el plazo y de la forma previstos”. La operación la llevó a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, quien informó de que el examen histológico confirmó “el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar”, tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios. En la cirugía, que duró 90 minutos y fue “un éxito”, se le extirpaba el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Posteriormente, el papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del centro hospitalario.

El propio obispo de Roma había anunciado el domingo, al finalizar el tradicional rezo del Ángelus ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro, que en los días posteriores tendría que someterse a esta intervención. La decisión se tomó de forma programada después de que el equipo sanitario detectara la presencia de dicho nódulo durante una revisión clínica de rutina realizada semanas atrás en las instalaciones vaticanas.

Debido a esta hospitalización y al periodo de reposo que requerirá el proceso de sanación, la Prefectura de la Casa Pontificia confirmó la cancelación preventiva de todas la agenda pontificia hasta el próximo 20 de octubre.

Mensajes de apoyo

Se prevé que el pontífice permanezca varios días bajo observación médica continua en el centro hospitalario romano antes de recibir el alta para regresar a su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano y retomar progresivamente sus labores pastorales habituales.

La noticia generó numerosas muestras de afecto, solidaridad y oraciones por parte de la comunidad católica mundial, así como de líderes religiosos e internacionales, quienes siguen con atención las actualizaciones sobre su salud emitidas desde la capital italiana. Las autoridades eclesiásticas reiteraron su profundo agradecimiento por los incontables mensajes de apoyo recibidos y pidieron a todos los creyentes mantener la calma, destacando en todo momento la alta profesionalidad y la tranquilidad transmitidas por el equipo del hospital Gemelli.

Asimismo, la dirección médica del centro de salud señaló que los parámetros vitales del pontífice se mantienen estables dentro de la normalidad esperada para este tipo de intervenciones en la caja torácica. Durante las próximas jornadas, los especialistas continuarán evaluando el ritmo de cicatrización y la respuesta del organismo al tratamiento pautado que le permita reanudar sus compromisos de gobierno pastoral con total garantía. Finalmente, se espera que el próximo comunicado proporcione detalles sobre el plan de rehabilitación respiratoria que seguirá durante su estancia hospitalaria antes de su retorno a la actividad pública.