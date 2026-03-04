Irán entierra a más de 160 "niñas inocentes" en un bombardeo a una escuela en plena ofensiva de EEUU e Israel

Las fosas para más de 160 niñas que murieron en el bombardeo estadounidense-israelí de una escuela primaria.

Decenas de personas participaron este martes en el funeral de los más de 160 muertos a causa de un bombardeo ejecutado contra una escuela en el sur de Irán, poco después del inicio de la ofensiva sorpresa a gran escala por parte de Estados Unidos e Israel contra el país asiático. El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha mostrado en su perfil de X las "fosas comunes que se están cavando para más de 160 niñas inocentes que murieron en el bombardeo estadounidense-israelí de una escuela primaria. Sus cuerpos quedaron destrozados".

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní Press TV, los congregados han marchado por las calles de la localidad de Minab, en la provincia de Hormozgán, portando fotografías de las víctimas, cifradas en 165 por las autoridades iraníes, en su mayoría alumnas del centro educativo.

La ceremonia ha sido celebrada tres días después del ataque contra la escuela Shajaré Tayabé, que llevó a la Fiscalía provincial a denunciar un ataque “criminal” y “salvaje”, que dejó además entre las víctimas mortales a profesores y padres de las estudiantes.

El jefe del aparato judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, afirmó el martes que hasta ahora se ha podido identificar a 140 de los fallecidos, mientras que siguen los trabajos para identificar a otras 25 personas, que requerirán pruebas de ADN para poder determinar quiénes son.

Qahremani hizo además hincapié en que los fragmentos de las armas utilizadas en el bombardeo contra la escuela han sido localizados, incautados y trasladados para su análisis de cara a la apertura de una investigación, cuyas conclusiones podrían ser llevadas ante tribunales internacionales.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los fallecidos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Próximo.