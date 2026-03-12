La guerra en Irán intensifica en el estrecho de Ormuz: nuevos ataques a petroleros elevan el precio del crudo

Petroleros en llamas en el estrecho de Ormuz tras los recientes ataques de Irán, mientras la tripulación es evacuada.

La guerra en Irán ha escalado al estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula más del 20% del petróleo mundial, tras 13 días de conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel. En las últimas horas, Irán ha atacado varios petroleros y un portacontenedores, provocando incendios y la evacuación de sus tripulaciones. Al menos una persona ha muerto y 38 han sido rescatadas en estos incidentes.

Irak ha anunciado el cierre parcial de sus puertos petroleros, mientras Omán y la Marina tailandesa participaron en operaciones de rescate. La Guardia Revolucionaria iraní se ha atribuido la autoría de varios de estos ataques, cumpliendo su amenaza de bloquear el paso de crudo, con el objetivo de presionar al alza el precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril.

Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha aprobado la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en la historia, en coordinación con 32 países miembros, incluidos Estados Unidos, España y Japón. EE. UU. liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para contener la escalada de precios.

A pesar de estas medidas, el precio del barril Brent ha vuelto a superar los 100 dólares, mientras los mercados globales permanecen en alerta ante la incertidumbre sobre el suministro y la seguridad regional.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que “la guerra está ganada”, aunque advirtió que la ofensiva continuará sin especificar su duración. Por su parte, Israel ha iniciado una amplia ola de ataques contra objetivos en Teherán y Líbano, donde ya se han registrado más de 20 muertos y decenas de heridos.

El estrecho de Ormuz se consolida como el punto crítico del conflicto, mientras el mundo observa la evolución de la guerra por el petróleo y las medidas internacionales para evitar un colapso económico global.