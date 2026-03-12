Irán redobla la ofensiva contra el petróleo, que vuelve a subir

El crudo vuelve a subir hasta el entorno de los 100 dólares por barril, sin que el anuncio de la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia haya conseguido, por el momento, calmar a los mercados.

Y, mientras persiste el temor de que Irán pueda perpetuar el cierre del estrecho de Ormuz, bloqueando así los suministros que salen del golfo Pérsico, esta madrugada han terminado incendiados dos petroleros que trataron de cruzar esa ruta comercial estratégica cuando se hallaban en el puerto iraquí de Basora. Junto a ellos, un buque portacontenedores en Emiratos Árabes también fue atacado esta noche.

Estos tres ataques, sumados a los tres de ayer y a los que se suceden casi a diario desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado día 28, dan la imagen de lo que ayer resumió con cifras la Agencia Internacional de la Energía: los volúmenes de exportación de crudo y productos refinados a través del estrecho de Ormuz actualmente no llegan ni al 10% del rango previo a esta crisis bélica.

La incapacidad de sacar al exterior el petróleo, unida a los daños en las infraestructuras petrolíferas —esta misma madrugada han sido atacados tanques de combustible en Bahréin—, está ocasionando la reducción de la producción en las principales petroleras de la región, que se encuentran entre las mayores del mundo, lo que conduce a la subida de los precios tanto del gas como del petróleo.

"De maravilla"

Sin embargo, la guerra contra Irán "va de maravilla", dice Trump. Después de trece días de conflicto, con una de las principales rutas mundiales del comercio marítimo bloqueada y el precio del petróleo en auge, con ataques que han escalado ya al resto de la región e incluso involucrado a Europa, el presidente de Estados Unidos ha sostenido que la contienda "va bien". "No queda prácticamente nada que atacar", ha enfatizado.

"Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de seis semanas", planteaba, en una entrevista con Axios, si bien sus primeras estimaciones eran de cuatro o cinco semanas y hace dos días la portavoz de la Casa Blanca reconoció como una opción abierta el envío de tropas estadounidenses a la república islámica. Pero el mandatario estadounidense ha sostenido que pondrá fin a la guerra "cuando quiera".

En un contexto en el que comienzan a surgir diferencias de planteamiento bélico entre Washington y Tel Aviv, toda vez que Israel es proclive a no fijar límites temporales y Estados Unidos celebra las elecciones de medio término dentro de apenas ocho meses, Trump también apuntó que su objetivo ahora mismo es hacer pagar a Teherán los daños que ha causado a los países de su entorno. "Y no se librará fácilmente", apostilló.

Mientras los ataques dentro y fuera de Irán se mantienen, y aunque el presidente de Estados Unidos aseguró en días pasados que el conflicto en Irán terminará "muy pronto", el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ya planteó sus condiciones para silenciar las armas. "La única forma de poner fin a esta guerra es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de indemnizaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones", defendió.