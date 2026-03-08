Irán se niega a negociar la paz a menos de que EEUU e Israel cesen sus ataques

El Gobierno iraní avisó este domingo que no tiene ni la más mínima intención de negociar una paz al conflicto abierto esta semana con EEUU a menos que cesen inmediatamente los ataques contra su territorio.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en entrevista con la cadena estadounidense NBC explicó que esta situación "difiere por completo" del conflicto del verano pasado; otra operación conjunta entre EEUU e Israel contra las instalaciones nucleares del país y que se saldó con más de un millar de muertos porque el final de ese enfrentamiento, como ha quedado demostrado, no se ha traducido en una paz duradera.

"La última vez nos atacaron, asesinaron a nuestra gente y destruyeron nuestra infraestructura, y luego pidieron un alto el fuego. Lo aceptamos de buena fe, porque solo nos estábamos defendiendo. Cuando cesó la agresión, nosotros también. Pero esto no condujo a la paz", sentenció Araqchi.

"El alto el fuego no va a ocurrir ahora mismo. Debe haber un fin permanente a la guerra y, hasta que lleguemos a ese punto, creo que debemos seguir luchando por la seguridad de nuestra gente. Primero, que nos expliquen por qué iniciaron esta agresión, y luego podremos hablar de un alto el fuego", completó.

Araqchi ha eludido pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a Rusia como asesora logística de Irán en este conflicto a través de la entrega de datos de combate sobre posibles objetivos. El ministro de Exteriores se ha limitado a recordar que ambos países han firmado recientemente un nuevo acuerdo de asociación estratégica.

"La cooperación militar entre Irán y Rusia no es nueva ni ha estado oculta. Esta cooperación ha existido en el pasado, existe ahora y continuará en el futuro. No tengo información militar detallada pero, que yo sepa, tenemos una muy buena cooperación con Rusia", finalizó.