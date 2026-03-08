Irán confirma más de 1.200 muertos en la primera semana de ataques de EEUU e Israel

El saldo de la primera semana de ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel alcanza ya la cifra de 1.200 muertos y de más de 10.000 heridos, según los datos oficiales de la república islámica.

Del total de fallecidos, 198 eran mujeres y, de ellas, la inmensa mayoría son niñas de la escuela bombardeada, supuestamente, por orden de Washington. En cuanto a los heridos, casi 1.050 son mujeres y unos 600 son menores de edad, de los que 54 tienen menos de cinco años.

Adicionalmente, la Media Luna Roja Iraní apunta que hay casi un millar de edificios civiles destruidos, de los que 8.000 son viviendas y más de 1.600 son estructuras comerciales.

En paralelo, en Israel confirman que 1.929 personas han sido hospitalizadas como consecuencia de los ataques de Irán sobre Tel Aviv y otros puntos.