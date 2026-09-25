Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si EEUU acepta sus condiciones

Irán ha trasladado a Estados Unidos “algunas ideas” que podrían permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque condiciona cualquier movimiento al cumplimiento de las exigencias planteadas por Teherán. La propuesta, según el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, contempla que la estratégica vía marítima pueda quedar abierta siete días después de que Washington acepte el plan.

Fuentes de la Embajada de Irán en Madrid han confirmado que la propuesta ha sido trasladada a Estados Unidos a través de los mediadores, aunque han advertido de que las condiciones son cambiantes y todavía no es posible concretar todos sus términos. Teherán vincula la situación del estrecho al conflicto abierto tras la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán y reclama el cese de las acciones militares, el bloqueo naval y las sanciones económicas.

Araqchi explicó en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas que, si Washington acepta las condiciones, el calendario comenzaría al día siguiente y el estrecho podría reabrirse al séptimo día, momento en el que también se retomarían las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

El jefe de la diplomacia iraní no detalló el contenido de la propuesta, aunque señaló que sería similar al memorando de entendimiento alcanzado en junio entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Aquel acuerdo contemplaba que Teherán permitiera durante 60 días el tránsito de buques por el estrecho sin cobrar tasas mientras ambas partes negociaban un acuerdo definitivo.

Pezeshkian pide recuperar el acuerdo de junio

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió también la necesidad de retomar el marco acordado en junio. En una entrevista con Fox News aseguró que Teherán ya había alcanzado entonces un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump y que su intención es avanzar a partir de ese entendimiento.

Pezeshkian sostuvo que el estrecho de Ormuz estaba abierto antes de la ofensiva estadounidense e israelí y acusó a Washington de haber recurrido primero a los bombardeos y posteriormente al bloqueo. Irán, afirmó, está dispuesto a negociar y a someter su programa nuclear a mecanismos de verificación.

El presidente iraní reiteró además que Teherán no busca desarrollar armas nucleares y aseguró que está dispuesto a reducir los niveles de enriquecimiento de uranio y a diluir parte del material enriquecido como parte de un eventual acuerdo.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, Irán mantiene que no quiere prolongar la guerra, aunque insiste en que responderá ante cualquier nueva ofensiva. Pezeshkian también rechazó esperar hasta las elecciones legislativas de Estados Unidos de noviembre para intentar alcanzar un acuerdo y reclamó a Washington que decida si quiere poner fin al conflicto.