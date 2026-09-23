Irán se reivindica como "víctima del terrorismo" de EEUU e Israel

"No somos terroristas, nuestro pueblo ha sido víctima del terrorismo". Con estas palabras comenzó su intervención ante la asamblea de la ONU Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, para recordar que la incursión militar de Estados Unidos e Israel se produjo mientras su país negociaba con Washington su programa nuclear y ha dado como resultado no solo la muerte de buena parte de la dirigencia iraní, sino también la de docenas de niños en ataques directos contra escuelas y polideportivos. "Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", ha reprobado.

Horas después de una reunión entre Irán y Estados Unidos en los márgenes de la asamblea de Naciones Unidas, que según el presidente Trump fue "muy bien", la delegación norteamericana abandonaba el plenario en el turno de Pezeshkian. Desde la tribuna, el mandatario seguía clamando contra el doble rasero. "Nosotros no hemos hecho más que defendernos", ha alegado, sin dejar de hacer hincapié en que la república islámica no dejará ninguna agresión sin respuesta. Y si bien ha lamentado la desigualdad de trato que la comunidad internacional ha concedido a su país —"Israel asesina, pero es Irán el que padece las sanciones"—, también ha dejado claro que no necesita "la aprobación de nadie" para seguir defendiéndose.

Planteado esto, Pezeshkian ha profundizado en la motivación esgrimida por Washington y Tel Aviv para bombardear Irán: el desarrollo nuclear impulsado por Teherán. "Decimos no a las armas nucleares, pero también decimos no a las limitaciones de la tecnología nuclear pacífica", se ha reafirmado, al tiempo que ha reprochado que todas las miradas se fijen en lo que ocurre en su país mientras Israel no permite inspecciones ni forma parte del tratado de no proliferación. "El arma nuclear está en Israel, pero los inspectores están en Irán. Ellos matan, nosotros somos castigados", ha proseguido con sus críticas a la doble vara de medir de los países occidentales.

Tras nueve meses de conflicto y con prácticamente todo Oriente Próximo afectado, el presidente de Irán ha negado que su país sea fuente de inestabilidad para la región, pero ha vuelto a apelar a sus vecinos del golfo Pérsico para que se distancien de Estados Unidos. "Nadie puede conseguir la seguridad solo: o la construimos juntos o tendremos que vivir juntos la inseguridad", ha amenazado a los países que mantienen bases militares norteamericanas, antes de asegurar que el estrecho de Ormuz se mantendrá cerrado mientras Washington y Tel Aviv lo utilicen para agredir a la república islámica o sus aliados.

Al hilo de ello, ha vuelto la mirada sobre Palestina, a la que se ha referido como "una herida abierta en la conciencia de la comunidad internacional". Porque, además, la paz no llegará a Oriente Próximo sin "justicia" para Gaza y Cisjordania, escenarios de "asesinatos constantes y destrucción generalizada" a manos del país hebreo sin que décadas de resoluciones internacionales le hayan puesto freno y mientras la "resistencia" es tachada de terrorista. "Esa terminología deja claro el tipo de mundo en el que vivimos", ha puesto sobre la mesa Pezeshkian.

"Irán no se rendirá"

Finalmente, se ha dirigido a Estados Unidos e Israel para señalar que "han puesto a prueba la fortaleza de Irán" y ya han visto que "Irán no se rendirá", de modo que ha reclamado a Trump que redirija su combate contra la república islámica hacia la mesa de negociación.

"Estamos dispuestos a dialogar de manera diplomática, pero no a aceptar el idioma de la fuerza", ha concluido el presidente iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, en ese mismo foro, anticipase de nuevo la posibilidad de "aniquilar" el país asiático.