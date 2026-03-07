Irán suspende los ataques contra países vecinos pero advierte que responderá si vuelve a ser atacado

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado la suspensión de los bombardeos contra objetivos en países vecinos, aunque ha advertido de que Teherán se reserva el derecho de responder si desde esos territorios se lanzan nuevos ataques contra su país.

En un discurso televisado, Pezeshkian explicó que el Consejo de Liderazgo en funciones decidió que no se realizarán más ataques ni se lanzarán misiles, salvo en caso de que se produzcan agresiones desde esos países. El órgano ejecutivo provisional fue creado tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, fallecido en el ataque conjunto de Estados Unidos y Israel sobre Teherán la semana pasada.

El presidente iraní también pidió disculpas a los países vecinos, reiterando que los bombardeos iraníes estaban dirigidos únicamente contra posiciones militares de EEUU o de sus aliados regionales.

Pese al anuncio, Arabia Saudí denunció la interceptación de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, mientras que Emiratos Árabes Unidos informó de un incidente menor tras la caída de escombros de una interceptación, sin que se registraran heridos.