Sánchez considera la guerra contra Irán "un extraordinario error" y advierte de consecuencias económicas
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Evita el choque directo con Trump tras sus duras críticas pero cree que, como socio, debe señalar su equivocación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán es "ilegal", la ha calificado como "un extraordinario error" y ha advertido de que ya se están pagando las consecuencias, con el alza del precio del petróleo y el gas.
Sánchez ha evitado la confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha lanzado duras críticas a España en los últimos días, y ha señalado que respeta a la institución de la Presidencia norteamericana y admira a la sociedad de este país, según ha manifestado en una rueda de prensa junto a su homólogo Luís Montenegro al final de la XXXVI Cumbre Hispano Portuguesa celebrada en el monasterio de La Rábida.
Sin embargo, ha reiterado su rechazo a la guerra, subrayando que no se ajusta al derecho internacional y justifica sus críticas señalando que, entre países aliados, es bueno ayudar cuando se tiene razón pero también "señalar cuando se está equivocado".
"Esta guerra es un extraordinario error que vamos a pagar", ha insistido el jefe del Ejecutivo, incidiendo en que el conflicto es "de todas todas ilegal".
A su juicio es una posición "coherente" con lo que está haciendo España respecto a otros conflictos en el mundo como el de Ucrania, donde apoya a Kiev "porque hay una violación a la legalidad internacional" por parte de Rusia.
"¿Por qué nosotros estamos a favor de la causa palestina y por tanto en contra del genocidio en Gaza? Porque hay una violación flagrante del derecho internacional", ha seguido.
Respecto a las consecuencias que pueden tener para España las amenazas de embargo comercial de Trump, Sánchez ha asegurado que hay "tranquilidad" en el Gobierno y ha insistido en que "los valores" están por encima.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Tensión en Latam
Trump: "Cuba caerá muy pronto. Terminemos con esto primero"
Director de la Agencia Internacional de la Energía
"Hay abundante petróleo en el mercado, pero el gas es otra historia"
Lo último
DIA 8, DÍA DE LA MUJER
Nueve diputadas gallegas, distinguidas con la Medalla do Parlamento 2026