Sánchez considera la guerra contra Irán "un extraordinario error" y advierte de consecuencias económicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán es "ilegal", la ha calificado como "un extraordinario error" y ha advertido de que ya se están pagando las consecuencias, con el alza del precio del petróleo y el gas.

Sánchez ha evitado la confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha lanzado duras críticas a España en los últimos días, y ha señalado que respeta a la institución de la Presidencia norteamericana y admira a la sociedad de este país, según ha manifestado en una rueda de prensa junto a su homólogo Luís Montenegro al final de la XXXVI Cumbre Hispano Portuguesa celebrada en el monasterio de La Rábida.

Sin embargo, ha reiterado su rechazo a la guerra, subrayando que no se ajusta al derecho internacional y justifica sus críticas señalando que, entre países aliados, es bueno ayudar cuando se tiene razón pero también "señalar cuando se está equivocado".

"Esta guerra es un extraordinario error que vamos a pagar", ha insistido el jefe del Ejecutivo, incidiendo en que el conflicto es "de todas todas ilegal".

A su juicio es una posición "coherente" con lo que está haciendo España respecto a otros conflictos en el mundo como el de Ucrania, donde apoya a Kiev "porque hay una violación a la legalidad internacional" por parte de Rusia.

"¿Por qué nosotros estamos a favor de la causa palestina y por tanto en contra del genocidio en Gaza? Porque hay una violación flagrante del derecho internacional", ha seguido.

Respecto a las consecuencias que pueden tener para España las amenazas de embargo comercial de Trump, Sánchez ha asegurado que hay "tranquilidad" en el Gobierno y ha insistido en que "los valores" están por encima.