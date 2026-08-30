Islandia rechaza por la mínima retomar las negociaciones para entrar en la Unión Europea

Islandia se aleja, al menos por ahora, de la Unión Europea. El "no" se impone al "sí" por un estrecho margen en el referéndum celebrado este sábado para decidir si el país debía reanudar las negociaciones de adhesión con Bruselas. Con el recuento todavía pendiente de concluir, la opción contraria a retomar las conversaciones alcanza el 51,8%, frente al 48,2% del ‘sí’, según los últimos datos disponibles.

La consulta no decidía directamente la entrada de Islandia en la UE, sino si el Gobierno debía volver a sentarse a negociar con Bruselas. En caso de un eventual acuerdo, los islandeses tendrían que pronunciarse de nuevo en otro referéndum sobre la adhesión. Las negociaciones anteriores comenzaron tras la solicitud presentada en 2009 y quedaron paralizadas en 2013.

La pesca ha sido uno de los principales argumentos de la campaña del "no", especialmente en las zonas rurales. El temor a perder el control sobre los caladeros y a quedar sometidos a la Política Pesquera Común ha pesado frente a los argumentos de quienes defendían una mayor integración europea. En Reikiavik, sin embargo, el ‘sí’ ha encontrado un mayor respaldo.

El debate también ha estado condicionado por la inflación, el coste de vida y la creciente tensión geopolítica en el Ártico, incluida la guerra de Ucrania y las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia. Islandia, miembro de la OTAN y del Espacio Económico Europeo y de Schengen, mantiene así su actual relación con la UE, sin formar parte del club comunitario.