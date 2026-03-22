Israel bombardea los puentes del río Litani para aislar el sur de Líbano

La zona de Mayfadoun afectada por los bombardeos israelíes a los puentes del río Litani en el Líbano.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este domingo el principio de una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirve como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Rafá" en la Franja de Gaza.

Israel aceleró esta semana su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, objetivo de ataques de las milicias del partido chií.

En una comparecencia emitida este domingo, Katz anunció que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han dado orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur".

Agregó que ha ordenado al Ejército israelí "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.

Bombardeo del Puente de Qasmiya

El primer objetivo concreto designado por el Ejército israelí es el puente de Qasmiya, que cruza el Litani por la costa sur del país y que ha llevado al Ejército libanés a abandonar inmediatamente la zona, como han confirmado los propios militares libaneses.

"El Ejército libanés ha comenzado a evacuar sus puestos en la zona de Qasmiya, cerca de la autopista Borj Rahal y la carretera costera, tras las amenazas israelíes de atacar la zona", ha anunciado el Ejército de Líbano en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

El ataque aéreo contra el puente ha comenzado a las 14.30 horas. Varios misiles han destruido una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur del país porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con la capital de país, Beirut, según ha confirmado NNA.

En medio de esta situación, el primer ministro de Líbano, Nauaf Salam, ha celebrado este domingo una cumbre de seguridad con la asistencia de sus ministros de Defensa e Interior, así como el director general de las Fuerzas de Seguridad Interna y la dirección de Operaciones del Ejército.

El primer ministro ha sido informado, según el recuento de la reunión publicado por la agencia oficial, de "los acontecimientos en el sur, así como sobre el desplazamiento forzado y los problemas de seguridad que se están produciendo en varias regiones de Líbano".

Vista la situación, Salam ha instado a las fuerzas de seguridad a que incrementen las medidas de seguridad en las zonas directamente afectadas por la nueva operación israelí y muy especialmente en la capital del país, Beirut, "para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".