Israel mata a Izz al Din Haddad, comandante en jefe del ala militar de Hamás, en un nuevo ataque

El comandante del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás, Izz al Din Haddad, ha muerto en un ataque israelí ocurrido este pasado viernes, según han terminado confirmando fuentes familiares a la agencia de noticias palestina Sanad.

Las mezquitas de Gaza han anunciado también la muerte del líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, así como su esposa y su hija en el ataque israelí, en el inicio de las ceremonias fúnebres en la ciudad de Gaza. Otros dos hijos del comandante militar de Hamás habían muerto en los ataques palestinos del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en lo que representó el comienzo de la guerra de Gaza.

Haddad asumió el cargo en mayo del año pasado tras la muerte de su predecesor, Mohamed Sinwar, en un ataque israelí, quien a su vez comenzó a desempeñar el mando militar tras la muerte de Mohamed Deif, de nuevo en un ataque de Israel, en julio de 2024.

Israel anunció el viernes un ataque dirigido específicamente contra Haddad que dejó un total de siete muertos y 20 heridos en el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza, y este sábado el Ejército también ha dado por muerto al comandante de Hamás.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Eyal Zamir, ha celebrado la muerte de Haddad en lo que ha descrito como un "éxito operativo significativo" para el Ejército antes de describir al fallecido como "uno de los principales autores de la masacre del 7 de octubre".

"Durante toda la guerra", ha añadido el Ejército en otro comunicado anexo, "Haddad participó en la retención de muchos rehenes israelíes en poder de Hamás y gestionó el sistema de cautiverio de Hamás, mientras se rodeaba de rehenes en un intento por evitar su eliminación".