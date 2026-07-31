Italia anuncia la suspensión de Schengen con España y el cierre de sus fronteras marítimas y aéreas

El Gobierno de Italia ha anunciado este viernes la suspensión de la aplicación del espacio Schengen con España, acompañada del cierre de sus fronteras marítimas y aéreas con el país, como respuesta a la crisis migratoria desencadenada en Ceuta tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos.

La decisión ha sido adoptada por el Ministerio del Interior italiano después de una reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, presidida por el ministro Matteo Piantedosi en el Viminal. Roma justifica la medida por la evolución de la situación migratoria y por las últimas informaciones analizadas por las autoridades italianas.

El anuncio se produce después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya planteara la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación de Schengen con España ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta. La crisis ha provocado además un enfrentamiento diplomático entre ambos países.

¿Qué es el espacio Schengen?

El espacio Schengen es el área europea en la que, con carácter general, no existen controles fronterizos sistemáticos entre los países participantes. Esto permite, por ejemplo, viajar desde España a Italia sin tener que pasar por un control fronterizo ordinario al llegar al país.

La ausencia de controles, sin embargo, no significa que las fronteras sean completamente incontrolables. El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros recuperar temporalmente los controles en sus fronteras interiores cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. Se trata de una medida excepcional y limitada en el tiempo.

Por tanto, la decisión anunciada por Roma no supone que Italia pueda sacar unilateralmente a España del espacio Schengen, sino que implica recuperar controles sobre los desplazamientos entre ambos países dentro de las condiciones que establece la normativa europea.

¿Qué cambia para los viajeros?

La principal consecuencia sería la recuperación de controles fronterizos en los desplazamientos entre España e Italia. Esto puede traducirse en controles documentales en aeropuertos y puertos, mayor presencia policial y posibles esperas adicionales para los pasajeros.

La medida afecta especialmente a las conexiones aéreas y marítimas entre ambos países, precisamente los ámbitos sobre los que Italia ha anunciado el cierre de fronteras. En caso de aplicarse controles internos, los viajeros deberán acreditar su identidad y documentación cuando así se les requiera.

La reintroducción de controles no elimina por sí misma el derecho de libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. Lo que cambia es que ese desplazamiento deja de realizarse bajo el régimen habitual de ausencia de controles fronterizos internos y vuelve a estar sometido a verificaciones.

Italia refuerza también su frontera con Francia

Además de la decisión respecto a España, Piantedosi mantuvo una conversación telefónica con el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez. Ambos acordaron reforzar los controles en la frontera terrestre entre Francia e Italia, dentro de los mecanismos de cooperación policial que ya mantienen ambos países.

Italia vincula estas medidas al control de la inmigración irregular y a la seguridad de las fronteras europeas. La Comisión Europea recuerda que los controles internos dentro de Schengen deben ser excepcionales, necesarios y proporcionales a la amenaza que se pretenda afrontar.

La decisión italiana llega en plena crisis migratoria en Ceuta, después de la llegada masiva de personas desde Marruecos, y eleva la tensión entre España e Italia en torno a la gestión de la inmigración irregular y la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Nota: la información disponible en este momento procede del anuncio italiano y de las primeras informaciones publicadas. La Comisión Europea establece un procedimiento específico de notificación y supervisión para la reintroducción de controles internos, por lo que el alcance y la duración concreta de la medida deberán quedar definidos conforme al Código de Fronteras Schengen.